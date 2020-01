Es ist erst wenige Jahre her, da galt der Biber in unseren Breiten praktisch als ausgerottet. Unter Schutz gestellt, hat sich dieses Nagetier in Franken inzwischen wieder so vermehrt, dass es in vielen Regionen zur Plage geworden ist. Auch an der Kleinen Weisach im Gemeindegebiet von Lonnerstadt tr...