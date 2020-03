Festival: Klezmer in Fürth

Dunkelgrünes Satinkleid, ausdrucksstarker Blick und Hände nach oben. Die israelische Künstlerin Victoria Hanna ist das Gesicht des Internationalen Klezmer-Festivals Fürth, das vom 6. bis 15. März im Kulturforum und anderen Spielstätten über die Bühne geht. Neu ist nicht nur der öffentliche Auftritt mit frischem Corporate Design, sondern auch die innere Verwaltung mit neuer Festivalleitung: Gerti Köhn hat das Klezmer-Ruder übernommen und steuert im Programm gleich einen zusätzlichen Hafen neben all der bewährten Formate an: Künstler sollen "Tacheles" reden.

Die neue Rubrik eröffnet einen Raum für gesellschaftspolitische Themen mit dem deutschen Rapper Ben Salomo macht den Anfang. In seinem Buch "Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens" berichtet er am Samstag, 14. März unter anderem über eindeutige antisemitische Tendenzen (nicht nur) in der deutschen HipHop-Szene.

Hohe Qualität ist im Musikprogramm in den mit 20 Konzerten gefüllten zehn Festivaltagen sowieso garantiert. Die beliebten Brunches (in diesem Jahr erstmals im Gasthaus Grüner Baum mit mehr Plätzen) waren in zwölf Minuten ausverkauft. Auch für das Eröffnungskonzert mit dem amerikanischen Klarinettenwunder Michael Winograd und das Abendkonzert der spritzig-jungen Band aus Norddeutschland, Yxalag, gibt es keine Karten mehr.

Da wäre aber zum Beispiel auch noch Midwood (USA), die Band um Geiger Jake Shulman-Ment, der lang auf den Spuren der Traditionen in Osteuropa unterwegs war und sich in dieser neuen Formation nun freispielt, indem er erstmals auch die eigenen musikalischen Vorlieben in seine Klezmer-Interpretationen einfließen lässt (6. März, 22 Uhr). Genau anders herum hat sich der Schweizer Michael Heitzler (11. März, 19.30 Uhr) bewegt. Er, der Klarinettist von Kolsimcha, ist Spezialist für Genre-Übergänge und musikalische Grenzgänge. Seine Formation Michael Heitzlers Klezmer-Band widmet sich dem klaren traditionellen Klezmer.

Geheimtipp des Festivals ist die grandiose, sich jeder Definition entziehende Sprach-Akrobatin und Sängerin Victoria Hanna aus Israel. Wie ein lebendiges musikalisches Oxymoron vereint diese Frau Tradition mit Moderne in einer perfekten, stimmigen Performance mit großer Liebe und Achtung für ihre Religion (12. März, 22 Uhr). Auch das Yamma-Ensemble (12. März, 19.30 Uhr) kommt mit Frontfrau: Sängerin Talya G.A. Solan. Gesungen wird auf Hebräisch und Sefardisch.

Längst hat sich das Festival das Label "Jewish Music Today" einverleibt und präsentiert damit die ganze Bandbreite jüdischer Musik, die ihre Wurzeln nicht nur in Osteuropa sondern auch z.B. in Spanien oder im Orient hat. Diese Einflüsse nimmt auch die französische Band Tram des Balkans am 14. März auf. Sie wird zwar einen speziellen Klezmer-Schwerpunkt setzen, aber sprüht nur so von explosiven Fusionen.

Tanzen kann man beim satirisch scharfsinnigen, aber vor allem unterhaltsamen Auftritt der deutsch-israelischen Klezmer-Ska-Rock-Band Jewish Monkeys am 13. März um 22 Uhr.

Danzln ist auch schon am ersten Wochenende angesagt: Am 7.März lädt das beliebte Boarisch-Jiddische Danzl-Hoyz mit Live-Bands unter der Leitung der Well-Buam und der Yiddish Dance Band unbeschwert und unverkopft dazu ein, bayerische Volkstanztradition mit Klezmertänzen zu verbinden.

Kostenlos ist gleich zur Einstimmung der Marchin' Klezmer mit den Klezmaniaxx. Start ist am 6. März um 18 Uhr vor dem Fürther Rathaus. Alle Informationen im Programmheft und unter klezmer-festival.de.red