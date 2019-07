Ferienprogramm: Ein Tag bei der Polizei Höchstadt

Wie viele Einbrecher Fängt ein Polizist am Tag und wie viele Zellen gibt es in der Wache in Höchstadt? Rund 80 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren besuchten am Montag die Polizeiinspektion Höchstadt und erfuhren von den Beamten viel über deren Arbeit. Organisiert wurde die Aktion vom Höchstadter Verein "Mehr Platz für Kinder" innerhalb des Ferienprogramms 2019.

In vier Gruppen aufgeteilt konnten die Kinder in verschiedenen Stationen den Alltag eines Polizisten näher kennenlernen und dem "Freund und Helfer" viele Fragen stellen.

"Wenn ihr zur Polizei wollt, weil ihr zum Beispiel einen Geldbeutel gefunden habt, dann müsst ihr zuerst hier klingeln", erklärte Polizeihauptmeisterin Michaela Rosenthal den aufmerksamen Kindern. Sie zeigte den vielleicht angehenden Polizisten zuerst das Dienstgebäude mit den zahlreichen Büros. Räume, die sonst kein Besucher sieht. Hier gehe es ein bisschen anders als in Filmen zu, sagte sie, da ein Polizist auch viel Zeit am Schreibtisch verbringe, um Unfälle aufzunehmen oder Daten an verschiedene Ämter weiterzuleiten. "Es ist ein bisschen wie das Aufsatzschreiben in der Schule", so die Verkehrserzieherin. Außerdem erklärte sie den Schichtwechsel der vier Dienstgruppen sowie den Alkoholtester bei Verkehrsdelikten mit Trunkenheit am Steuer.

An einer zweiten Station zeigte Polizeihauptmeisterin Stefanie Meier, wie ein typisches Einsatzauto von innen aussieht. Den Kofferraum füllt ein großes Schubladensystem fast vollständig aus. "Es ist eigentlich ein Unfallaufnahmeauto", begründete Meier die vielen Schubfächer. Gemeinsam mit ihr hatten die Kinder anschließend die Möglichkeit, weitere wichtige Gegenstände wie Helm, Absperrband und Kelle im Auto zu entdecken. Auch der Schalter, mit dem sich das Blaulicht betätigen lässt, wurde nicht unbeachtet gelassen.

An weiteren Stationen bastelten sich die Kinder eigene Polizeiausweise mit einem echten Fingerabdruck und warfen einen genaueren Blick auf die Uniformen.

Ein Highlight war, einmal in eine der beiden Zellen spitzen zu dürfen. "War hier schonmal jemand in der Zelle?", wollte André wissen. Der Siebenjährige war zwar noch nicht in der Polizeiinspektion Höchstadt, kennt sich mit dem Beruf aber schon ein wenig aus. "Ein Freund von meinem Papa ist Polizist, der hat mir schon viel gezeigt", erzählte er.

Ob jetzt alle Mädchen und Jungen Polizisten werden wollen? "Ich will lieber zur Bundeswehr", ist sich André sicher. Sein bester Freund Dominik, 7, kann es sich schon vorstellen, "aber eher zur Kriminalpolizei".