Sommerferien in Bayern: Den Beginn von sechs Wochen freie Zeit und keiner Schule scheinen manchen Kinder auf ganz besondere Weise zu feiern. So auch ein 14-jähriger Junge aus Erlangen, der sich spontan dazu entschloss, seine Schulsachen mitten auf der Straße zu entsorgen. Dies teilte die Polizei mit

Am Freitag (29. Juli) durften auch die bayrischen Schüler endlich in die Sommerferien starten: eine Zeit voller Sommer, Sonne, Heiterkeit und ohne den großen Ernst des Lebens. Um sich direkt symbolisch von dem anstrengenden Schuljahr zu verabschieden, entsorgen viele Schüler ihre Unterrichtsmaterialien noch direkt am letzten Schultag. So auch ein 14-jähriger Junge aus Erlangen.

Schulsachen mitten auf der Straße entsorgt: Polizei sammelt Jungen zuhause auf

Er konnte es allerdings gar nicht abwarten, bis nach Hause zu kommen und setzte seinen zerstörerischen Plan bereits auf dem Weg dorthin in die Tat um. Als er am Busbahnhof in Buckenhof warten musste, entsorgte er kurzerhand eine Vielzahl von Heftseiten und Aufzeichnungen mitten auf der Straße. Dies bleib allerdings nicht lange unbemerkt.

Eine verständigte Streife nahm sich der Sache an und konnte ohne großen investigativen Aufwand den Täter anhand seiner Aufzeichnungen identifizieren. Daraufhin statteten die Beamten dem Jungen zuhause einen Besuch ab und stellten ihn im Beisein seiner Eltern zur Rede. Der 14-Jährige sah anschließend sein falsches Verhalten ein. Als erzieherische Maßnahme wurde der Junge erneut zum Busbahnhof beordert, wo er reumütig seine Sachen einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen musste.

