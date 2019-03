Faschingstreiben am Dienstag: Gaudi garantiert

Am Rosenmontag war es vielerorts kein Spaß, einen Fuß vor die Haustür zu setzen. In manchen Gegenden stürmte es derart kräftig, dass sogar Faschingszüge abgesagt werden mussten. Auch an der Aurach bliesen bisweilen kräftige Böen und brachten Ampelmasten ins Schwanken, wirbelten Laub durch die Luft, ließen Fensterläden klappern. Am Dienstag, zum Kehraus, soll alles wieder "normal" sein. Es windet zwar, sagt der Wetterbericht, aber einen Sturm soll es nicht geben.

Helmut Biehler, der Mann fürs Wetter im Herzogenauracher Rathaus, der auch schon mal eine Veranstaltung früher beendet hat, ist gelassen, als wir ihn am Montagvormittag befragen. Das bunte Faschingstreiben, das die närrische Zeit traditionell am Faschingsdienstag auf dem Marktplatz beendet (ab 13.30 Uhr), kann stattfinden. Der Aufbau hat am Montag begonnen, die Narren stehen in den Startlöchern. "Wir behalten das im Auge", sagt Biehler. "Aber dennoch sollte das Wetter kein großes Thema sein."