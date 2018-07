Falkendorf: drei Verletzte bei Zusammenstoß

Als ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Fürth am Dienstag gegen 16.15 Uhr in Falkendorf nach links in Fahrtrichtung Herzogenaurach abbiegen wollte, übersah er eine 19-Jährige aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, die mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Münchaurach unterwegs war. Durch die Kollision wurden die Frontairbags beider Fahrzeuge ausgelöst, der Verursacher und beide Insassen des anderen beteiligten Fahrzeuges erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppunternehmen geborgen werden.