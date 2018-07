Fachklinik Herzogenaurach zeigt Bilder aus einer Million Pünktchen

Der Maler, Zeichner und Grafiker Gerhard Friedrich Merkel sieht sich als Vertreter des fantastischen Realismus. Der Künstler stellt gegenwärtig in der Fachklinik aus und die Besucher werden von farbigen und fantasievollen Werken empfangen. Die Ausstellung trägt den Titel "Lyrismus & Linienzauber".Die Bilder der sehenswerten Ausstellung erzählen Geschichten der griechischen oder persischen Mythologie. Zu sehen sind feenhafte Frauen mit bunten exotischen Schmetterlingen und Wildkatzen, aber auch Nashörner und Goldfische. Wer genau hinsieht, entdeckt auf dem mit Farbstiften/Gouache gestalteten "Nashorn im Mangrovenwald" den Ex-Papst Benedikt XVI Die mit Mischtechnik und Farbstiften gestalteten Werke zeigen auch bei den Naturbildern vielerlei Getier wie prächtige Koi-Karpfen und Katzen. Die Bilder des Künstlers wirken filigran und der Betrachter sollte genau hinsehen, um die bis zu einer Million Pünktchen überhaupt wahrzunehmen. In seinem Atelier in Erlangen hat Merkel eine unendliche Farbpalette von Faber-Castell, weil diese Stifte über die notwendige Härte verfügen, was für die Farbschichtung besonders wichtig ist.Merkel bekam ab 1978 Unterweisungen und Unterricht durch Tugomir Huberger, akademischer Kunstmaler und über mehrere Jahre bei der Akademie für bildende Künste in Zagreb im Aktzeichnen und Drucktechniken. Von 1988 bis 1994 war Merkel Geschäftsführer der Kunsthandlung "Galerie Pegasus" in Erlangen. Seit 1996 ist Merkel freischaffender Künstler.