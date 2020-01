Im mittelfränkischen Erlangen hat ein Mann zwei Schüler sexuell belästigt. Er sprach zwei Schüler, einen Jungen und ein Mädchen, im Röthelheimpark, im Erlanger Osten an und entblößte sich vor ihnen. Die Kinder gingen sofort weiter und riefen die Polizei per Notruf. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend (27. Januar 2020).

Erlangen: Polizei sucht nach Exhibitionisten

Eine unmittelbare Fahndung in den Abendstunden brachte nichts ein. Deshalb wendet sich die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit:

vermutlich deutsch

zwischen 40 und 50 Jahren alt

circa 160 cm groß

dickliche Figur

trug eine schwarze Jogginghose

trug eine dunkle Jacke

trug einen grauen Kapuzenpullover

Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Die Polizei ist telefonisch unter 0811 2112-3333 erreichbar.