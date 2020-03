Zur Mittagsstunde am Freitag, just als Ministerpräsident Markus Söder die bayernweite Ausgangsbeschränkung bekannt gegeben hat, saßen nur wenige Gäste am Marktplatz. Noch hatte die Eisdiele geöffnet. Gegenüber, in der Osteria Fratelli, war schon leer. Den ganzen Vormittag bereits. Viele Gäste i...