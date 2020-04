Erzbischof unterstützt Ugandalauf

Der 2017 von der Pfarrei Hannberg ins Leben gerufene Lauf für Uganda ist mittlerweile die größte kirchlich organisierte Laufveranstaltung im Erzbistum Bamberg. Für den 8. Mai war die dritte Auflage des Laufes geplant. Doch auch vor Kirchenveranstaltungen macht die aktuelle Coronavirus-Pandemie keinen Halt. Der Lauf wurde nun auf das nächste Jahr verschoben.

Dabei waren die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lauf im Mai eigentlich hervorragend, denn sogar Erzbischof Ludwig Schick persönlich unterstützt die soziale und karitative Verwendung der Sportveranstaltung der Hannberger. Kurz vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen überreichten am 11. März einige Vertreter des Organisationsteams vom Lauf für Uganda mit dem sportlichen Leiter Helmut Rösch an der Spitze dem Erzbischof in Bamberg das brandneue Funktionsshirt, designt von Schülern aus Hannbergs Partnerpfarrei in Uganda. Schick, der als Leiter der Kommission Weltkirche in der Bischofskonferenz verantwortlich für die Entwicklungshilfe ist, freute sich sehr über das Engagement der Pfarrei Hannberg in Afrika.

Interessanterweise ist Schick selbst ein Jogger, der regelmäßig laufen geht. "Ich gehe jeden Morgen zwischen 4.45 und 5.30 eine Runde von etwa fünf Kilometern laufen", erzählte er. Das war sogar für den Marathonläufer Rösch eine Überraschung, der sich sehr beeindruckt zeigte von der Disziplin und Sportlichkeit des Erzbischofs.

Zu diesem Zeitpunkt konnte man noch nicht mit Gewissheit absehen, welche Auswirkungen und weitreichenden Folgen die schnelle Verbreitung des Virus Sars-CoV-2 mit sich bringen wird. Zwölf Tage später haben die Mitglieder des Organisationsteams vom Lauf für Uganda einstimmig beschlossen, die dritte Auflage des beliebten Laufes für den guten Zweck um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin für den dritten Lauf für Uganda ist nun Freitag, 11. Juni 2021.

Kontakt seit über 20 Jahren

Veronika Lunz, Schriftführerin des Sachausschusses Mission, Entwicklung und Frieden (MEF), erklärte während des Treffens beim Erzbischof, dass die Pfarrei Hannberg bereits seit mehr als 20 Jahren intensive Kontakte mit der Partnerpfarrei Busagula hält und in den letzten Jahren neben einer Krankenstation (mit neu entstehender Entbindungsabteilung), eine weiterführende Schule, Lehrerunterkünfte sowie Schulungen und Gebäude für eine Kaffee-Kooperative und andere kleinere Projekte finanziert wurden. Für die Wasserversorgung wurden Brunnen gebohrt und eine große Zisterne gebaut.

Mithilfe des Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienstes (ILD) flossen im Rahmen eines Programmes für Ländliche Entwicklung Gelder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). "Ein beachtlicher Teil unseres zu leistenden Beitrages konnte dank der Aktivitäten rund um den Ugandalauf erbracht werden", berichtete Veronika Lunz.

Ein Start als Läufer?

Der Erlös des dritten Laufs wird einem neuen Bildungsfonds in Busagula zu Gute kommen. Die Gelder sollen als Bildungskredite Schulabsolventen auch aus ärmeren Verhältnissen die Möglichkeit bieten, eine Ausbildung oder gar ein Studium beginnen zu können. Als Zeichen der Unterstützung spendete der Erzbischof 1000 Euro für die Projekte der Pfarrei Hannberg in Uganda. Er notierte sich den Termin des Ugandalaufs und ließ durchblicken, dass er vielleicht auch als Läufer nach Hannberg kommen werde, falls es der Terminkalender zulässt.

Die Gäste aus Hannberg erklärten während der Shirtübergabe im Bischofshaus auch, dass durch das Engagement des Sachausschusses MEF nicht nur direkt in Uganda viel Gutes geleistet wird, sondern, dass auch vor Ort in Hannberg sich sehr viele Menschen an der Veranstaltung beteiligen und Kirche und Pfarrei ein positives Image erhalten. Der Ugandalauf mobilisiert mittlerweile fast 600 Läufer und ist über Hannberg hinaus in der ganzen Region ein Begriff geworden.