Erster Corona-Fall im Landkreis Erlangen-Höchstadt nachgewiesen

Es war nur eine Frage der Zeit, wann auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt den ersten positiv getesteten Corona-Fall melden wird. Am Donnerstagmittag gab das Bayerische Gesundheitsministerium eine ganze Reihe neuer Fälle bekannt.

Demnach sind zwölf weitere Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt, insgesamt sind es nun 54 Fälle seit vergangenem Donnerstag. Darunter nun also auch einer im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Wie das zuständige Landratsamt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich um eine Person aus dem westlichen Landkreis, die sich in Italien aufgehalten hatte. Seit der Nacht zum Donnerstag befinde sich die Person stationär isoliert in der Universitätsklinik Erlangen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, wie alt die Person ist und wie schwer die Erkrankung ist, wollte die Pressestelle des Landratsamts vorerst nicht bekannt geben. Auch zur Frage, wo genau in Italien die Person war und seit wann sie sich wieder im Landkreis aufgehalten hat, gab es vorerst keine Information.

Stand Donnerstagmittag seien bisher vier Personen ermittelt, die engeren Kontakt zum Erkrankten hatten. Sie seien alle über Nacht informiert und isoliert worden. Es seien Proben genommen worden, die nun auf das Virus getestet werden. Zuständig ist das Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt. Man befinde sich auch mit der Uniklink und dem Ministerium in engem Austausch.

In Erlangen ist seit vergangener Woche ein am Virus erkrankter Oberarzt in der extra eingerichteten Isolierstation unter Quarantäne. Unter dutzenden von Personen, die Kontakt zu ihm hatten, war kein Test auf das Virus positiv.

Bayernweit wurden vom Bayerischen Gesundheitsministerium vier neue Fälle aus München gemeldet, zwei aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach. Außerdem wurden zwei Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm sowie ein Fall aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bekannt. Zwei Fälle wurden aus Würzburg gemeldet.