Erste Polizei-Dienststellenleiterin in Mittelfranken kommt aus Höchstadt

Man merkte es Stefan Hehn an: Es war kein leichter Abschied aus Höchstadt. Sechs Monate leitete er die Polizeiinspektion. Trotz der kurzen Zeit wuchs im die Stadt ans Herz.

"Ich empfand die ganze Region als sehr angenehm", stellt der Oberkommissar fest. Das Klima sei äußerst kollegial gewesen, jeder würde für den anderen einspringen: "Ich habe das in einer so harmonischen Form wie hier noch nicht erlebt", sagt er weiter.

Attribute einer Polizeiinspektion, auf die sich nun Sabine Röhrer freuen kann. Gestern wurde sie in ihrem neuen Amt vorgestellt. Persönlich begrüßte sie zahlreiche Gäste in der Fortuna Kulturfabrik. Die 54-Jährige kennt den Aischgrund bereits. Sie gehörte zuletzt der Inspektion Herzogenaurach an.

Zuvor war sie unter anderem in Erlangen-Stadt, Nürnberg und Bayreuth. "Ich hätte mir den heutigen Tag nie träumen lassen", schwelgt Röhrer in ihrer Rede. Als sie 1987 eingestellt wurde, wollte sie "einfach nur Polizistin sein."

In ihren bisherigen Aufgaben war die Polizeibeamtin stets zivil unterwegs, seit März muss sie sich nun an ihre Uniform gewöhnen. Bereits seit dem Ersten dieses Monats ist die Polizeihauptkommisarin in ihrem Amt tätig. Sabine Röhrer ist dabei die einzige dauerhafte Dienststellenleiterin in ganz Mittelfranken.

Wieder geordnete Verhältnisse

Das freute vor allem auch Dritte Bürgermeisterin Irene Häusler (FW). Nachdem Dienststellenleiter Jürgen Schmeißer Mitte 2017 in den Ruhestand verabschiedet wurde, gab es einen "fliegenden Wechsel", wie es Häusler nennt. "Wir freuen uns, dass endlich wieder geordnete Verhältnisse in Höchstadt sind", sagte die Bürgermeisterin augenzwinkernd. Christiane Lederer übernahm nach Schmeißer für dreizehn Monate, anschließend folgte Stefan Hehn für sechs Monate.

Auch der Dienststellenleiter aus Herzogenaurach, Wilhelm Wölfel, lobte Röhrer. Als sie bei ihm gearbeitet habe, war sie hochmotiviert und habe ein hohes Verantwortungsgefühl bewiesen. Manchmal, so scherzte er, erledigte sie Aufgaben so schnell, dass er sich selbst fragte, ob er nicht zu langsam sei.

Wasserschutz für Höchstadt?

Auch Roman Fertinger, mittelfränkischer Polizeipräsident, sagte zu Röhrer: "Sie haben sich das hervorragend erarbeitet." Bei den vielen Weihern, die er im Aischgrund auf der Fahrt in die Fortuna Kulturfabrik gesehen hat, sah er die neue Höchstadter Polizeichefin schon in ihrer ersten Amtshandlung: der Einführung von Wasserschutzpolizeikräften.