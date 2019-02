Erlanger Telefonseelsorge bildet neue Mitarbeiter aus

Ein Löwe hält sich die Tatze über die Augen, als wolle er nichts und niemanden mehr sehen. "Jeder braucht mal Hilfe. Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr." Mit solchen Postkarten macht die Telefonseelsorge Erlangen, die 2018 rund 8500 seelsorgerische Gespräche geführt hat, derzeit auf sich aufmerksam. Ein Team von knapp 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern steht im Schichtdienst 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, für drängende Sorgen und Nöte der Menschen zur Verfügung. "Kaum habe ich aufgelegt, ist schon der nächste in der Leitung", berichtet Brigitte F. (Name von der Redaktion geändert), Sprecherin der ehrenamtlichen Telefonseelsorger.

Ob drückende Einsamkeit, gesundheitliche Probleme, Trennung, nicht enden wollende Trauer oder quälende Gewissensfragen - "Es gibt nichts, was es nicht gibt", ergänzt Viola Gellings, stellvertretende Leiterin der Telefonseelsorge Erlangen, "und deshalb ist es so wichtig, gut auf die Aufgabe vorbereitet zu sein." Lebenserfahrung und Empathie alleine reichen nicht.

Ein einjähriger Kurs bereitet die Berater vor. Neben Gesprächsführung, Kenntnissen über psychische Erkrankungen und Hilfeeinrichtungen in Erlangen ist die Auseinandersetzung mit sich selbst sehr wichtig. Nur so können die Mitarbeiter sich ungeachtet ihrer eigenen Lebensgeschichte den Hilfesuchenden vorurteilsfrei widmen.

Brigitte F. ist eine humorvolle Frau, die sich seit 24 Jahren für die Telefonseelsorge engagiert. "Wir leisten etwas von großem Wert für die Gesellschaft. Nachts gibt es kaum Hilfsangebote, etwa für Suizidgefährdete. Die Welt schläft, und wir sind im Gespräch. Das hat etwas sehr Persönliches."

Geborgenheit in Anonymität

In der Anonymität, die sowohl für Anrufer als auch für Telefonseelsorger gilt, fällt es leichter, sich Bedrückendes von der Seele zu reden. "Manche sagen: ,Ich kann es sonst niemand sagen‘, oder andere: ,Keiner will es mehr hören.‘ Wir halten die Situation mit den Anrufern aus und suchen nach Lichtblicken."

Nach bestandener Fortbildung sind die Telefonseelsorger nicht auf sich alleine gestellt. "Das Miteinander unter Kollegen trägt sehr", sagt Brigitte F.. Supervisionen, eine Art Beratung von Seelsorgern für Seelsorger, wie man mit unterschiedlichen Situationen umgeht, und Fortbildungen werden angeboten. Das Ehrenamt verspricht daher zusätzlich zur professionellen Ausbildung wertvolle Erfahrungen für das eigene Privat- und Berufsleben, setzt aber auch die Bereitschaft, nach der Ausbildung mindestens drei Jahre mitzuarbeiten, voraus.

Ende März beginnt ein neuer Ausbildungs-Kurs für Telefonseelsorger. Interessenten können sich unter kontakt@telefonseelsorge-erlangen.de oder unter Telefon 09131/979830 melden.