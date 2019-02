Erlanger setzen ein Leuchtzeichen der Humanität

Bei einem Kerzen- und Lichtermarsch in Erlangen setzten zahlreiche Bürger am Dienstagabend ein Zeichen für in Seenot geratene Flüchtlinge. Der Kerzenlauf startete am Rathausplatz und endete am Schlossplatz.

Bei der anschließenden Kundgebung erklärte der Veranstalter Ernst Stäblein von der Bürgerstiftung Erlangen, dass es ihm bei der Aktion keinesfalls um politische Wahlkampfinszenierungen gehe, sondern einzig und allein darum, "ein Zeichen zu setzen, dass hier in der Stadt ein Platz sein könnte, wenn uns Flüchtlinge zugewiesen werden". Ende 2017 waren laut UN Flüchtlingshilfe 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Allein in 2018 ertranken im zentralen Mittelmeer im Schnitt jeden Tag sechs Menschen bei dem Versuch, das Meer zu überqueren.

Auch Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) nahm an dem Lichterzug teil und betonte in einer kurzen Ansprache die Relevanz der Aktion. Janik erklärte, dass er diese Art, ein Zeichen für die Flüchtlinge zu setzen, nicht als eine "große Sache" sehe, sondern als "eine Selbstverständlichkeit". Weiter sagte er: "In unserer Gesellschaft ist das ein Grundkonsens: Wenn Menschen in Not sind, dann sind wir verpflichtet, zu helfen und erst danach alle anderen Fragen zu stellen." Er wies außerdem darauf hin, dass die Bürger sich niemals das Recht auf das selbstverständliche Miteinander nehmen lassen sollten.

Parallelen in der Partnerstadt

Neben Florian Janik war auch Erlangens Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (FDP) vor Ort, die auf eine ähnliche Aktion hinwies, welche am 2. März in Erlangens Partnerstadt Cumiana stattfinden wird. An diesem Tag werden die Menschen dort aus dem gleichen Grund auf die Straße gehen. Preuß sehe diese Aktion als "Zeichen für die Verbundenheit mit der Partnerstadt". Im Anschluss sangen die Teilnehmer des Kerzenmarsches zusammen mit "Wulli" Wullschläger und Sonja Tonn das Friedenslied "We shall overcome".

Die Stadt Erlangen hatte bereits einige Tage vor dem Kerzenmarsch in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Bereitschaft, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, bekundet. Der Brief wurde unter anderem von Elisabeth Preuß und Florian Janik unterzeichnet.