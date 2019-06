Erlanger Bergkirchweih 2019: Das ist neu auf dem "Berch"

Am Donnerstag, dem 06. Juni ist es wieder soweit: Die Erlanger Bergkirchweih 2019 beginnt. Besucher aus aller Welt kommen, um eines der traditionellsten Volksfeste Deutschlands zu feiern. Oberbürgermeister Florian Janik wird um 17 Uhr vor dem Henniger Keller das erste Fass anstechen - und dann geht es bis 17. Juni unter den Bäumen auf dem Burgberg wieder rund. Wie wird der Berg dieses Jahr?

Baumarbeiten sorgen für Aufregung

Im Vorfeld hatten die Baumarbeiten auf dem Gelände für Aufheben gesorgt: Kurz vor Festbeginn fällte die Stadt Erlangen noch 25 Bäume. Sogenannte Zugversuche haben ergeben, dass die Haltefähigkeit der Wurzeln nicht mehr ausreichend war. So war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und die Gefahr umstürzender Bäume bei einem Unwetter zu hoch. Von den Fällungen betroffen sind vor allem die Bereiche des Entla's Kellerund des Erichkellers.

Berg-Triathlon

Mit Unterstützung der Erlanger Stadtwerke und der Schausteller findet dieses Jahr erstmals der "Bergtriathlon" statt. Am nichtsportlichen Mehrkampf kann auf vier verschiedenen Routen jeder teilnehmen - egal ob Groß oder Klein. Jede Route besteht aus drei Disziplinen, die absolviert werden müssen. Reihenfolge und Zeit spielen dabei keine Rolle. Der Triathlon findet am 11. Juni 2019 zwischen 14 und 19 Uhr statt - Karten erhält man für zehn Euro über die Homepage des "Berch".

Hochzeiten im Riesenrad

Erstmals seit dem 260. Jubiläum der Bergkirchweih im Jahr 2015 finden dieses Jahr wieder Hochzeiten auf dem Erlanger Berg statt. Drei Paare wird der Oberbürgermeister Florian Janik auf dem Festgelände beziehungsweise sogar im Riesenrad trauen.

Neue Fahrgeschäfte

Zudem wartet die Bergkirchweih dieses Jahr mit neuen Fahrgeschäften und anderen Attraktionen auf: Darunter der "Flip Fly", bei dem man in einer Gondel mit Loops und Überschlägen bis zu 24 Meter in die Höhe fährt. Außerdem neu: Das Geschicklichkeitsspiel "Klo-Gaudi", das Schwebe-Fahrgeschäft "Big Spin", das "9D Actionkino" mit ständig wechselnden Filmen, die Familienachterbahn "Twister", die Bungeekugel "Hot Shot" für die ganz Mutigen und noch einiges mehr. Eine Übersicht über alle Schausteller findet ihrhier.

Sicherheit geht vor

Zumindest eines bleibt gleich: Die Sicherheitsauflagen.Denn das Konzept aus den Vorjahren hat sich bereits bewährt. Dazu gehören Zugangskontrollen an den Eingängen, sieben mit grünen Schildern gekennzeichnete Fluchtwege sowie Erste-Hilfe-Stationen. Die Polizei ist an drei Bergwachen auf dem Gelände präsent , sowie an einer zusätzlichen Station am Martin-Luther Platz - hier auch während des After Bergs. An den Stationen befinden sich seit 2016 auch die sogenannten Rettungsinseln, an denen man sich bei sexueller Belästigung melden kann.

