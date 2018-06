Erlangen: Zeugen berichten von Mann mit Pistole - Polizeieinsatz

Mann mit Pistole löst Polizeieinsatz in Erlangen aus:

Am Dienstag gegen 9 Uhr verständigten besorgte Bürger die Erlanger Polizei . An einer Bushaltestelle im Stadtosten wurde ein Mann mitgeteilt, der mit einer Pistole unterwegs war.Als die alarmierten Polizeistreifen kurz darauf an der Haltestelle eintrafen, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein 14-jähriger Schüler war lediglich mit einer Spielzeugpistole unterwegs.Das Ganze hätte jedoch schwerwiegende Folgen haben können, warnt die Polizei vor möglichen Nachahmern, denn die schwarze Pistole sah täuschend echt aus. Die Waffe wurde von den Beamten einbehalten. Der Jugendliche zeigte sich nach den Ausführungen der Polizisten über die möglichen Folgen eines solchen Auftretens einsichtig. Die Eltern des Jungen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.Ein Kavaliersdelikt war es dennoch nicht - die trügerisch echt aussehende Schusswaffe unterliegt laut Polizei den Bestimmungen des Waffengesetztes. Es ist verboten sogenannte Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu führen. Ein Bußgeldverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet.