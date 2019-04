Erlangen: Zahl geförderter Mietwohnungen steigt wieder

Nach jahrelangem Rückgang steigt das Angebot an geförderten Mietwohnungen in Erlangen wieder. Das ist ein wichtiges Ergebnis des jetzt vom Referat für Planen und Bauen der Stadt veröffentlichten Wohnungsberichts 2018. Während in den vergangenen zehn Jahren rund 500 geförderte Mietwohnungen aus der Sozialbindung fielen, konnte dieser Trend 2017 erstmals wieder umgekehrt werden, die Zahl liegt nun wieder über 3.000. Oberbürgermeister Florian Janik zeigte sich erfreut über die Entwicklung: ?Unsere Vorgabe, bei neu geschaffenem Baurecht eine 30-Prozent-Quote für geförderten Mietwohnungsbau festzulegen und die intensiven Bemühungen unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU zeigen erste Erfolge.?

Gleichwohl bleibe die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine große Herausforderung, denn nur für 18 Prozent der vorgemerkten Haushalte konnte 2017 eine geförderte Mietwohnung vermittelt werden. Ein Anrecht auf geförderten Mietraum besteht je nach sozialer Situation bis in mittlere Gehaltsgruppen.

Insgesamt stieg das Wohnungsangebot in der Hugenottenstadt in den letzten fünf Jahren um 4,1 Prozent bzw. 2.555 Wohnungen, zum 31. Dezember 2017 gab es insgesamt 64.142 Wohnungen. Demgegenüber steht eine Zunahme der Einwohner um 5,4 Prozent in den vergangenen fünf Jahren (5.743 bis zum 31. Dezember 2017) und der Haushalte um 5,2 Prozent (2.783 Haushalte). Während 2016 der Bau von 1.232 Wohnungen neu genehmigt wurde, so viel wie seit 1993 nicht mehr, sank die Zahl der Neugenehmigungen 2017 auf 204. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen lag 2017 auf einem Rekordniveau von 958 gegenüber einem Durchschnittswert von 400 in den vergangenen Jahren. ?Das Strukturpapier ?Wohnen? mit seinen vielfältigen Ansatzpunkten zeigt Wirkung. Aber die Innenwirkung muss qualitätsvoll sein, damit sie Akzeptanz findet?, erläuterte Planungs- und Baureferent Josef Weber. Eine Außenentwicklung sei nach dem Bürgerentscheid über das Entwicklungsgebiet ?Erlangen West III? nur noch in zwei Neubaugebieten möglich.

Der Wohnungsbericht ist im städtischen Referat für Planen und Bauen (Werner-von-Siemens-Straße 61) sowie im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1) gedruckt erhältlich und im Internet unter www.erlangen.de/wohnungsbericht abrufbar.

10.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen