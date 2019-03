Erlangen: Wirtschaftschule: Unterricht am Dienstag und Mittwoch entfällt

Infolge des Unwetters am Montagnachmittag gab es einen Wasserrohrbruch unterhalb der städtischen Wirtschaftsschule. Am Dienstag, 26. März, ist der Unterricht deshalb ausgefallen. Und auch am Mittwoch, 27. März, bleibt das Gebäude geschlossen - und auch an diesem Tag entfällt der Unterricht. Eine Notversorgung für Schülerinnen und Schüler ist aber gewährleistet. Die derzeit laufende Schuldanmeldung ist vom Unterrichtsausfall nicht betroffen und findet weiterhin statt. Da ein Blitzeinschlag auch die Telefonanlage beschädigt hat, ist die Schule nur unter der Mobilnummer 0176/7168339 erreichbar.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen