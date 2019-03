Erlangen: Weitere Einbahnstraße soll für Fahrräder freigegeben werden

Die Einbahnstraßenachse Innere Brucker/Friedrichstraße/Bohlenplatz/Luitpoldstraße soll für den gegen gerichteten Fahrradverkehr freigegeben werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Vorgesehen ist dabei auch der Umbau des Knotenpunktes Friedrich-/Fahrstraße, der künftig nicht mehr durch eine Ampel geregelt werden soll. Vielmehr soll künftig die Fahrstraße gegenüber der Friedrichstraße bevorrechtigt werden.

Zur Förderung des klimafreundlichen Radverkehrs werden in ganz Deutschland Einbahnstraßen für den Radverkehr freigegeben. Ziel der Maßnahmen ist es, wie im Falle der Friedrich-, Inneren Brucker und Luitpoldstraße, wichtige Einrichtungen (Volkshochschule, Bahnhof, ?) und Geschäfte besser mit dem Fahrrad zugänglich zu machen. ?Wissenschaftliche Untersuchungen belegen zudem, dass durch freigegebene Einbahnstraßen die Verkehrssicherheit sogar steigt. Denn dort fahren weniger Radfahrer auf dem Gehweg und die Autos fahren langsamer?, erläutert Planungs- und Baureferent Josef Weber. In Erlangen sind mittlerweile fast alle Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung für den Fahrradverkehr freigegeben. ?Auch die Polizei bestätigt, dass in keiner dieser Einbahnstraßen eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit besteht?, so Weber weiter.

29.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen