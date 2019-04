Erlangen: Vorbeugende Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beginnt

Ein von der Stadt Erlangen beauftragtes Fachunternehmen beginnt in den nächsten Tagen mit der vorbeugenden Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in vier ausgewählten Bereichen. Dabei handelt es sich um das Bergkirchweihgelände, den Burgberggarten, den Eichenwald und die Ebrardstraße. Die dort stehenden Eichen werden mit einem biologischen Insektizid besprüht. Das von Natur aus im Boden vorkommende Bakterium mit dem Namen ?Bacillus thuringiensis? hemmt die Häutung der Raupen, so dass sie absterben.

Wie die kommunale Abteilung Stadtgrün mitteilt, wird so verhindert, dass die Raupen in das dritte Larvenstadium übergehen, in dem die gefährlichen Brennhaare ausgebildet werden. Sie können bei Berührung allergische Reaktionen und starken Juckreiz auslösen. Der Eichenprozessionsspinner, ein Forstschädling, breitet sich aufgrund der Klimaveränderung immer weiter aus. Die Raupen fressen ausschließlich Eichenblätter. Die Erfahrungen in anderen Städten haben gezeigt, dass die vorbeugenden Maßnahmen zu einem deutlichen Rückgang des Befalls führen.

Im Internet unter www.erlangen.de/eichenprozessionsspinner sind wichtige Fragen und Antworten zum Thema zusammengefasst

17.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen