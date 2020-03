Am Hugenottenplatz in Erlangen ist am Freitagabend (20. März 2020) eine junge Frau von einem bislang unbekannten Täter angegriffen worden.

Erlangen: Junge Frau mit Metallstange angegriffen

Nach Angaben der Polizei spuckte der Angreifer der 19-Jährigen erst ins Gesicht, bevor er anfing mit einer Metallstange auf sie einzuschlagen. Die Frau konnte ihren Arm rechtzeitig wegziehen und eine schwere Verletzung durch die Metallstange verhindern. Der unbekannte Angreifer floh im Anschluss vom Tatort.

Der Täter wird als kräftig und etwa 45 Jahre alt sowie mit einer neongrünen Jacke bekleidet, beschrieben.