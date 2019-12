Raubüberfall auf Supermarkt in Erlangen: Am Samstagabend, 7. Dezember 2019, hat ein noch unbekannter Täter einen Supermarkt in Erlangen-Bruck überfallen. Das meldet die Polizei Mittelfranken.

Gegen 20.20 Uhr hatte sich der Überfall in dem Supermarkt in der Felix-Klein-Straße ereignet. Ein Mann mit einer Schusswaffe bedrohte die Angestellten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Überfall auf Supermarkt in Erlangen: Polizei warnt vor bewaffnetem Täter

Die Polizei fahndete am Abend mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Beamten waren die Bevölkerung: Der Täter ist bewaffnet! Bei Antreffen des Unbekannten soll sofort der Notruf 110 verständigt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 165 bis 170 Zentimeter groß

vermutlich Bartträger

trug ein graues Halstuch (Bandana), eine graue Jogginghose, graue Kapuzenjacke, weiße Schuhe und ein weißes Basecap

soll eine dunkle Sporttasche (evtl. Nike)mit Schulterschlaufe mit sich geführt haben

Ob der Unbekannte etwas im Supermarkt erbeuten konnte, darüber machte die Polizei zunächst keine Angaben.