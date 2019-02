Erlangen: Tötung auf Verlangen - Frau erschießt Ex-Mann

ErlangenDer Angeklagten flossen im Amtsgericht in Erlangen am Donnerstagnachmittag immer wieder Tränen über die Wangen. Es war ein tragischer Fall, den Richter Wolfgang Gallasch und seine zwei Schöffen verhandeln mussten. Es war sogar der erste seiner Art in der Laufbahn des Richters.

Der Ex-Mann der damals 37-jährigen Angeklagten war schwer erkrankt, litt an Leberzirrhose und wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Am 20. September des vergangenen Jahres war sein Gesundheitszustand sehr schlecht. Rund zehn Liter Wasser befanden sich im Bauch des Manns. Ein typisches Symptom dafür, dass die Leberzirrhose schon sehr weit fortgeschritten ist.

Der Erkrankte übergab seiner Ex, einer gelernten Pflegefachhelferin, an diesem Abend eine Waffe und bat sie, ihn umzubringen. "Ich wollte ihm einfach helfen", erklärte die Frau vor Gericht. Der Mann nahm Schlaftabletten, die Frau trank sich Mut an und erschoss den Schwerstkranken. "Ich habe diesen Menschen geliebt und liebe ihn immer noch und konnte seine Schmerzen nicht ertragen", sagte sie.

In einem Abschiedsbrief, den der Getötete hinterlassen hat, erklärte er, es sei seine eigene Entscheidung: Er habe es so gewollt.

Deshalb argumentierte Oberstaatsanwalt Peter Adelhardt in seinem Plädoyer: "Ich habe gar keinen Zweifel, dass es sich um ein ausdrückliches Verlangen gehandelt hat." Durch einen Entlassungsbrief des Uniklinikums Erlangen sei belegt, dass der Mann aufgrund seiner Erkrankung nur noch wenige Monate zu leben hatte. Außerdem, so Adelhardt weiter, könne man sich gut vorstellen, welche Schmerzen das Opfer gehabt haben müsse bei so viel Wasser im Bauch. Die Angeklagte legte zudem ein vollumfängliches Geständnis ab, weshalb der Staatsanwalt eine zweijährige Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro wegen Tötung auf Verlangen forderte.

Verteidiger Felix von Pierer plädierte auf eine Strafe an der untersten Grenze des Strafmaßes, also eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe in der vom Staatsanwalt geforderten Höhe.

Lebenslang selbst bestraft

Die Angeklagte sei im negativen Sinn über sich hinausgewachsen, der hohe Alkoholwert habe dazu beigetragen. "Sie hat sich genug selbst gestraft", erklärte der Verteidiger weiter.

Richter Gallasch und seine Schöffen fällten ein Urteil "im unteren Drittel" des Strafmaßes. Sie verhängten ein Jahr und sechs Monate Bewährung für die Beschuldigte und eine Geldstrafe in Höhe der geforderten 800 Euro, die an die Barmherzigen Brüder Gremsdorf geht. Richter Gallasch erklärte sein Urteil am Donnerstag: "Es gilt auf Seiten der Justiz, ein Zeichen zu setzen, dass es immer noch die Tötung eines Menschen ist."