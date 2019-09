Erlangen vor 1 Stunde

Beiß-Attacke

Erlangen: Streit zwischen mehreren Männern - 35-Jähriger beißt zu

Am Freitagmorgen ist es in Erlangen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Einer der Beteiligten wurde so aggressiv, dass er begann seine Kontrahenten zu beißen.