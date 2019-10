Erlangen: Streit um Klogeld - 21-Jährige prügelt auf Putzfrau von öffentlicher Toilette ein

Erlangen: Frau (21) greift Putzfrau von öffentlicher Toilette an. Am Mittwoch (16. Oktober 2019) ereignete sich im Stadtzentrum von Erlangen eine körperliche Auseinandersetzung auf einer öffentlichen Toilette. Infolge eines Streits schlug eine 21-Jährige auf eine Reinigungskraft ein, wie die Polizei berichtet.

Auf öffentlichem WC in Erlangen: Toiletten-Besucherin geht auf Putzfrau los

Die junge Frau geriet zunächst mit der Reinigungskraft der WC-Anlage verbal in Streit. Sie wollte

ihr Geschäft unentgeltlich in der Einrichtung verrichten, was der Putzfrau missfiel. Die 21-Jährige beleidigte daraufhin die Angestellte, spuckte sie an und attackierte sie schließlich körperlich. Hierbei schlug die Frau mit einer befüllten Tasche auf die Reinigungskraft ein.

Mann will schlichten - und wird ebenfalls angegriffen

Auch ein 52-jähriger Zeuge, der schlichtend eingreifen wolle, wurde Ziel der Aggression. Der

Mann wurde mit einer etwa drei Kilogramm schweren Sporttasche malträtiert, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Geschädigten klagten nach den Angriffen über Schmerzen im Oberkörper sowie Kopfbereich. Die Übergriffige wurde noch am Tatort von alarmierten Polizeistreifen festgenommen. Gegen die junge Frau wird nun in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung ermittelt.

