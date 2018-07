Erlangen: ?Storybox? fragt nach Wünschen und Kritik an Europa

Welche Wünsche und Visionen verbinden sich mit der Idee eines geeinten Europas? Und was sind die Kritikpunkte an der Europäischen Union? Diesen und anderen Fragen geht ?Storybox Europa?, die das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen im Vorfeld der Europawahlen 2019 bei verschiedenen Stadtteilfesten und Kirchweihen einsetzen will.

Bei der ?Storybox? handelt es sich um eine Videobox, die ähnlich wie ein Fotoautomat funktioniert. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Fragen rund um den Themenkomplex ?Europa? gestellt. Dieses Stimmungsbild wird im Vorfeld der Europawahl an die Fraktionen des Erlanger Stadtrates und an das Europäische Parlament übermittelt.

Erstmals wird die ?Storybox Europa? am Donnerstag, 21. Juni, ab 15:00 Uhr, am Hugenottenplatz aufgestellt, anlässlich der ?Fête de la Musique?. Weitere geplante Termine sind u.a. die Stadtteilkirchweihen in Bruck und Büchenbach sowie das Bürgerfest am Würzburger Ring. Die genauen Termine und weitere Details sind unter www.erlangen.de/partnerstaedte zu finden.

Die Storybox wurde ursprünglich vom E-Werk Erlangen im Rahmen des Programms ?Jugend ins Zentrum!? realisiert und wird zwischen Juni und Dezember 2018 vom Büro für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen unter dem Motto ?Storybox Europa? eingesetzt.

