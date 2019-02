Erlangen: Stadt will Spielplatz Komotauer Straße erhalten und erneuern

Der Kultur- und Freizeitausschuss des Erlanger Stadtrats hat dem Vorentwurf für die Generalsanierung des Spielplatzes Komotauer Straße zugestimmt. Vorausgesetzt, die Stadt kann den Grund des Spielplatzes vom Freistaat Bayern erwerben oder langfristig pachten, soll die rund 600.000 Euro teure Maßnahme durchgeführt werden.

Das von der Abteilung Stadtgrün und dem Spielplatzbüro im Amt für Soziokultur entwickelte Konzept sieht neben einer Seilbahn unter anderem Tischtennisplatten, ein Fußball- und ein Streetballfeld vor. Entstehen sollen zudem eine Kletteranlage für Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren und ein großer Sandspielbereich für jüngere Kinder mit einer Matschanlage. Eingriffe in den geschützten Baumbestand sind nicht vorgesehen. Für Unklarheit sorgen aktuell jedoch noch die Eigentumsverhältnisse, da die Stadt den Spielplatzgrund vom Freistaat Bayern gepachtet hat. Das Staatliche Bauamt plant auf den an dem Spielplatz angrenzenden Parkplatz ein Wohnbauprojekt. In intensiven Diskussionen wurde das Bauvorhaben des Freistaats auf dem angrenzenden Parkplatz so verändert, dass die Spielplatzfläche nicht wie ursprünglich vorgesehen geringfügig verkleinert werden muss. Parallel hat die Stadt Erlangen die langfristige Verlängerung des Ende 2018 auslaufenden Pachtvertrages für das Gelände des Spielplatzes bereits 2014 beantragt.

2015 wurde seitens der Stadt zudem Kaufinteresse bekundet. Aktuell wurde der Stadt vom Freistaat lediglich eine Verlängerung des Pachtvertrags um ein Jahr bis 31. Januar 2019 angeboten. Als Hintergrund wurde ein möglicher Eigenbedarf genannt. ?Die Stadt hält an ihrem Kaufinteresse bzw. an dem Interesse fest, das Gelände des Spielplatzes langfristig zu pachten?, erklärte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Oberbürgermeister Florian Janik hat sich in der Angelegenheit im Dezember vergangenen Jahres deshalb auch an den zuständigen Staatsminister für Bau und Verkehr, Hans Reichart, gewandt. Das Stadtoberhaupt sagte: ?Der Freistaat steht gegenüber Stadt und Anwohnern im Wort, dass der Spielplatz dauerhaft als Grünfläche gesichert wird. Im Stadtsüden werden gerade viele Wohnungen gebaut und dieser Spielplatz ist wichtig, um die Lebensqualität im Quartier zu erhalten. Im Rahmen des Stadterneuerungsprojekts Soziale-Stadt-Gebiet Erlangen - Südost wollen wir deshalb weiter den Spielplatz an der Komotauer Straße generalsanieren und aufwerten.? In Kürze ist ein Gesprächstermin zwischen Stadt und Freistaat zu dem Thema geplant. Erst wenn die Grundstücksfrage geklärt ist, kann die Stadt tatsächlich mit Ausschreibungen für die Generalsanierung des Spielplatzes und dem Bau beginnen.

