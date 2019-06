Erlangen: Stadt und Jost Energy AG unterzeichnen Erlanger Klimaallianz

Jürgen Jost, Vorstand der Jost Energy AG, und Oberbürgermeister Florian Janik unterzeichnen am Dienstag, 25. Juni, die Vereinbarung der Erlanger Klimaallianz. Auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens vertritt die Stadt bei dem Termin. Die Unterzeichnung findet im Rahmen des Technologieworkshops"open district hub" unter Federführung der Fraunhofer-Gesellschaft München statt. Beteiligt ist unter anderem auch das Fraunhofer-Institut in Erlangen im Themenkontext Wasserstoffspeicherung. Bei den Vereinbarungen der Erlanger Klimaallianz erklären sich Unternehmen proaktiv bereit, sich mit lokalen Projekten für Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit in Erlangen einzusetzen. Die Jost Energy AG realisiert mit "Brucklyn" ein gemischt genutztes Innovationsquartier. Dort wird der Energieverbrauch durch konsequenten Wärmeschutz im Winter und optimalem Sonnenschutz im Sommer minimiert und Einspareffekte durch den Einsatz von innovativen Erzeugungs-, Speicher- und Verteiltechnologien realisiert.

21.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen