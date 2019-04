Erlangen: Stadt Erlangen Mitglied im CO2-Abgabe e. V.

Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren sinken die CO2-Emissionen in Deutschland deutlich langsamer als im internationalen Klimaabkommen vereinbart. Weltweit steigen die Emissionen von Treibhausgasen sogar, und der Klimawandel schreitet ungebremst voran, nach jüngsten Prognosen wesentlich schneller als bislang vermutet. Erlangen ist jetzt die zweite deutsche Großstadt, die dem Verein CO2-Abgabe e. V. (Sitz in Freiburg) beigetreten ist. Er schlägt eine Klimaabgabe auf Treibhausgas-Emissionen der fossilen Energieträger ? Kohle, Erdöl und Erdgas ? vor. Die Einführung einer nationalen CO2-Abgabe wäre ein Ansatz für einen wirksamen Klimaschutz.

Die Abgabe auf fossile Energieträger würde energieintensive Unternehmen und Industrien deutlich stärker belasten, während Privathaushalte und Mittelstand durch Wegfall zahlreicher anderer Umlagen deutlich entlastet würden. ?Um einen sozialverträglichen nationalen Preis auf Treibhausgase in Deutschland zügig einzuführen, bedarf es einer breiten Allianz aus Bürgerinnen und Bürgern, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Kommunen. Die Stadt will durch den Beitritt diese Ziele zum Klimaschutz unterstützen?, sagte Oberbürgermeister Florian Janik. Und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ergänzt: ?CO2 braucht einen ökonomisch spürbaren Preis, der alle mit dem Verbrauch fossiler Brennstoffe entstehenden Kosten auch abbildet. Dann werden auch vermehrt Anreize für technische Innovationen, Investitionen und Effizienzstrategien gesetzt.?

Neben den Städten Freiburg und Erlangen haben bislang 102 Unternehmen, 23 Vereine und 528 Personen die Mitgliedschaft unterzeichnet.

30.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen