Erlangen: Sperrung in der Friedrich-List-Straße

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert ist die Friedrich-List-Straße in der Zeit von Freitag, 22. Juni, bis voraussichtlich 6. Juli zwischen Münchener Straße und Güterhallenstraße in südlicher Richtung gesperrt. Grund hierfür sind Kanalsanierungsarbeiten. In die Gegenrichtung ist die Friedrich-List-Straße behinderungsfrei befahrbar. Die Umleitungen sind ausgewiesen.

15.06.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen