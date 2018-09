Erlangen: Sparkasse unterstützt Erlanger Schulsport

Ob Leichtathletik, Fußball, Handball, (Beach-)Volleyball, Tennis, Schwimmen oder eine andere Sportart: Bei den Schulsportwettbewerben ist für jeden etwas dabei. Vom Amateur- bis hin zum Wettkampfsport sind die Teilnehmerfelder bei den Schulsportwettkämpfen im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia (JTFO) unter dem Dach der Deutschen Schulsportstiftung jedes Schuljahr aufs Neue gemischt. Um diese Schulsportwettbewerbe in Erlangen organisieren und durchführen zu können, unterstützt die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach finanziell. Einen Scheck über 2.000 Euro hat Sportamtsleiter Ulrich Klement jetzt von Jörg Zimmermann (Sparkasse) entgegengenommen. Damit können vor allem offizielle Schiedsrichter, Kampfgerichte sowie private Sportstätten finanziert und somit bestmögliche Spielbedingungen geschaffen werden. Der 1969 von der Zeitschrift ?Stern? initiierte Schulsportwettbewerb ist über all die Jahre hinweg zum weltweit größten seiner Art herangewachsen, an dem jährlich etwa 800.000 Schülerinnen und Schüler in mittlerweile 18 olympischen Sportarten teilnehmen. Darüber hinaus sollen die Schulsportwettkämpfe die Jugendlichen für ein lebenslanges Sporttreiben motivieren. In jeder Region gibt es einen Arbeitskreis ?Sport in Schule und Verein?, der in Erlangen beim städtischen Sportamt angesiedelt ist.

19.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen