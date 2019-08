Erlangen: Sonniger Literatur-Reigen im ?Großen Garten?

Literatur und Politik gehen traditionell am letzten Augustwochenende in Erlangen eine enge Verbindung ein: Vom 29. August bis 1. September findet das 39. Erlanger Poetenfest statt ? über 100 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten werden in diesem Jahr erwartet. Umweltschutz und Klimakrise, Aufrüstung und neue Kriegsgefahren, Verrohung von Sprache und Gesellschaft, dreißig Jahre Mauerfall, gemeinwirtschaftliches Handeln und Digitalisierung sind zentrale Themen des Festivals. Autorenporträts sind Bachtyar Ali, Ulrike Draesner und Monika Maron gewidmet, die Kulturstiftung Erlangen verleiht den ?Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung?. An den langen Lesenachmittagen im Erlanger Schlossgarten präsentieren unter anderem Birgit Birnbacher, Jan Brandt, Gerhard Falkner, Norbert Gstrein, Karen Köhler, Andreas Maier, Christiane Neudecker, Lola Randl, Burkhard Spinnen und David Wagner ihre Neuerscheinungen. Außerdem stellen Raoul Schrott, Abbas Khider sowie Armin Nassehi aktuelle Bücher vor. Sonderveranstaltungen sind unter anderem dem ?Nature Writing? sowie der gebärdensprachlichen Poesie gewidmet. Zum Programm des Festivals, zu dem rund 12.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, zählen auch die Erlanger Übersetzerwerkstatt, Ausstellungen, Filme und ein Programm für Kinder und Familien.

An den langen Lesenachmittagen im Schlossgarten (Samstag und Sonntag) werden im halbstündigen Rhythmus zahlreiche Autoren aus ihren Neuerscheinungen vortragen, darunter unter anderen die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises Birgit Birnbacher, Jan Brandt, Kenah Cusanit, Gerhard Falkner, Norbert Gstrein, Maren Kames, Gertraud Klemm, Karen Köhler, Simone Lappert, Andreas Maier, Ursula März, David Wagner und Henning Ziebritzki.

Ausführliche und weiterführende Informationen gibt es wie immer auf der Internetseite www.poetenfest-erlangen.de. Karten für kostenpflichtige Veranstaltungen sind unter www.poetenfest-erlangen.de und www.reservix.de, an den bekannten Vorverkaufsstellen im Großraum sowie vom 29. August bis 1. September an den Tages- bzw. Abendkassen jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn am Veranstaltungsort erhältlich.

23.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen