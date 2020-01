Die Klimabewegung Fridays for Future hat zu Protesten gegen Siemens aufgerufen: In mehreren deutschen Städten - darunter das mittelfränkische Erlangen - soll am Montag (13. Januar 2020) gegen die Entscheidung des Konzerns demonstriert werden, an seiner Beteiligung an einem gigantischen Kohleförderprojekt in Australien festzuhalten.

Am Morgen fanden sich auf der deutschen Homepage der Klimabewegung zwölf Veranstaltungen. Eine weitere war am Hauptsitz des Konzerns in München geplant, wie eine lokale Sprecherin von Fridays for Future sagte. "Siemens tritt unsere Zukunft mit den Füßen. Wir werden weiter für Klimagerechtigkeit aufstehen!", heißt es auf der Website.

Spontandemo gegen Siemens: Fridays for Future protestiert in Erlangen

Für Erlangen ist ab 16 Uhr eine einstündige Spontandemo am Himbeerpalast vorgesehen. "Siemens lässt unsere Zukunft hängen! Siemens hat vor wenigen Stunden ihre Entscheidung bekannt gegeben an dem Adani-Projekt fest zu halten! Damit verraten Sie nicht nur ihre eigenen Klimaziele, sondern unser ALLER Zukunft", schreibt Fridays for Future Erlangen. "Lasst uns zeigen, was wir davon halten! Es geht um unsere Zukunft!"