Erlangen: Senior nach Fahrradsturz schwer am Kopf verletzt

Am Dienstagabend (25. Februar 2020) ist es im mittelfränkischen Erlangen zu einem Fahrradsturz mit schweren Folgen gekommen.

Ein 76-Jähriger Senior war gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Jasminstraße in südlicher Richtung unterwegs. Der Polizei zufolge versuchte der Mann an der Kreuzung zur Aufseßstraße über den Bordstein auf den Gehweg zu fahren. Dabei blieb der Senior am Randstein hängen, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Erlangen: Senior mit schwerer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht

Durch den Sturz erlitt der 76-Jährige eine schwere Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand dabei kein Schaden.