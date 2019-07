Erlangen: Sanierungen zweier Kinderhorte abgeschlossen

Der Kinderhort ?Sonnenblume? in der Reinigerstraße ist generalsaniert worden, rund 1,9 Millionen Euro hat die Baumaßnahme gekostet. Sie beinhaltete u.a. eine Entkernung des Bestandsgebäudes, eine energetische Sanierung und die Schaffung unterschiedlicher Funktionsräume. Die Förderung des Freistaats beläuft sich auf etwa 1,2 Millionen Euro. Um 15 weitere Plätze wurde das Kinderhaus "Storchennest" in der Anna-Goes-Straße erweitert. Durch die über die Horterweiterung hinausgehenden Schadenssanierungs-Maßnahmen am Bestandsgebäude wurden insgesamt etwa 820.000 Euro in die Hand genommen. Der Freistaat Bayern förderte die Bauaktivitäten mit 95.000 Euro.

04.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen