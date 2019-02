Erlangen: Rentenberatung ab sofort nur nach Terminvereinbarung

Die Abteilung Sozialversicherungsangelegenheiten der Stadt ist für die Rentenberatung und Kontenklärung von Erlangerinnen und Erlangern zuständig. Aber auch die Versicherten, die nicht in Erlangen wohnen, jedoch hier arbeiten, können diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wie die Dienststelle mitteilt, können Vorsprachen zu einer Rentenberatung oder Kontenklärung ab sofort nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Das soll unnötige Wartezeiten vermeiden und eine optimale Beratung ermöglichen. Jeweils Montag bis Freitag können von 11:00 bis 12:00 Uhr telefonisch Termine vereinbart werden (Rufnummern 09131 86-2141/-2440) oder per E-Mail (rente@stadt.erlangen.de). Zum Termin muss eine aktuelle Rentenauskunft mit Versicherungslauf mitgebracht werden (nicht älter als zwei Jahre). Sie kann bei der Auskunfts- und Beratungsstelle in Nürnberg (Telefon 0911 23423100; Sozialversicherungsnummer bereithalten) angefordert werden.

20.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen