Erlangen: RathausReport vom 9. August 2019

Erlangen gratuliert Osnabrück zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis

In einem Schreiben an seinen Amtskollegen gratulierte Oberbürgermeister Florian Janik der Stadt Osnabrück zum Titel ?Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2020?. Neben Stuttgart und der Sieger-stadt Osnabrück war Erlangen für die Endausscheidung nominiert.

?Auch wenn wir die begehrte Auszeichnung nicht erhalten haben, gehören wir doch zu den nachhaltigsten Kommunen Deutschlands. Die Bewerbung hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, denn wir konnten in ganzer Breite aufzeigen, wie wir beim Thema Nachhaltigkeit aufgestellt sind und wie wir unser Handeln als Stadt auch in Zukunft nachhaltig gestalten?, bewertete OB Janik die Nachricht der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. Erlangen ist in der Bewerbung u.a. mit den Themen Bildungsgerechtigkeit, Inklusion, Integration, globale Verantwortung sowie Klimaschutz ins Rennen gegangen. Janik weiter: ?Die Nominierung hat gezeigt, dass unsere Maßnahmen zu diesen Themen bundesweit ernst genommen werden.

Wir sind mit dem Motto ?Offen aus Tradition? angetreten, einem Anspruch, den wir täglich mit Leben füllen. In diesem Sinne werden wir uns auch weiterhin für Nachhaltigkeit und verstärkt für Klimaschutz einsetzen?.

Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Der Erlanger Johann Seuß feiert am Samstag, 10. August, seinen 100. Geburtstag. Glückwünsche der Stadt überbringt ihm Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek.

?1.000 Punkte-Programm?: Gymnastik an einem Sommertag

Gymnastik an einem Sommertag im Schlossgarten lautet der Titel für die nächste Veranstaltung im Programm ?1.000 Punkte für deine Gesundheit?, die am Samstag, 10. August, stattfindet. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr am Brunnen im Schlossgarten.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendkunstschule

Die Jugendkunstschule (JuKS) sucht noch eine Kraft für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab 1. September. Wer kulturbegeistert, vielseitig interessiert und in der ?kunterbunten JuKS? aushelfen möchte, kann sich bei der Dienststelle melden. Junge Menschen, die den Umgang mit gängigen Windows-Programmen kennen und bestenfalls einen Pkw-Führerschein haben, sind eingeladen, sich zu melden. Interesse an Kunst und deren Vermittlung wird vorausgesetzt. Die Arbeit mit dem Team, Dozentinnen und Dozenten und natürlich den teilnehmenden Kindern ist ein abwechslungsreicher Mix aus Kunst, Kultur, Pädagogik, Organisation und Farbflecken auf der Hose. Erreichbar ist die JuKS telefonisch unter 09131 86-2812 und per E-Mail unter juks@stadt.erlangen.de. Info: www.juks-erlangen.de.

09.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen