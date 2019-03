Erlangen: RathausReport vom 8. März 2019

OB besucht Gleichstell-Lounge für Stadt-Mitarbeiter

Zum Internationaler Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden (8. März) veranstaltet die Gleichstellungsstelle der Stadt am Montag, 11. März, im Rathaus zum zweiten Mal eine Gleichstell-Lounge. Dort schaut am Mittag auch Oberbürgermeister Florian Janik vorbei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind eingeladen zu ?Snack und Schnack? zum Thema ?Vereinbarkeit von Beruf und Familie?.

Stadt ernennt erste Gebäudebrüter-Beraterin in Bayern

Die Stadt Erlangen ernennt erstmals ? als Vorreiterin in Bayern ? eine ehrenamtliche Beraterin für Gebäudebrüter. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens überreicht dazu die Urkunde am Montag, 11. März, um 17:00 Uhr im Rathausfoyer an Evelin Schmidt. Sie wird künftig vom Amt für Umweltschutz und Energiefragen als Naturschutzbehörde zu Rate gezogen, wenn bei Ortsterminen oder Besprechungen Gebäudebrüter von Bedeutung sind. Beim Schutz von gebäudebrütenden Vogelarten hat die Stadt bereits viel getan.

So wird nach einem Stadtratsbeschluss bei Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden ein Budget für Nisthilfen eingeplant. Beispielsweise am Albert-Schweitzer-Gymnasium (acht Mauersegler- und sechs Sperlingsnistkästen), an der Friedrich-Sponsel-Halle (38 Mauersegler- und zehn Sperlingskoloniekästen) oder am Ohm-Gymnasium sind entsprechende Nisthilfen gebaut worden.

Die Ernennung der Gebäudebrüter-Beraterin findet im Rahmen der momentan im Rathaus zu sehenden Ausstellung (in Kooperation Landesbund für Vogelschutz) mit dem über teilweise auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehenden Vögel wie Mauersegler oder Mehlschwalben statt. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 15. März, zu sehen.

Bildungsminister aus Costa Rica trägt sich in Goldenes Buch ein

Der Bildungsminister aus Costa Rica, Edgar Mora Altamirano, ist kommende Woche zu Gast bei der Siemens AG. In diesem Zusammenhang stattet er am Dienstag, 12. März, dem städtischen Marie-Therese-Gymnasium einen Informationsbesuch ab und trägt sich, im Beisein von Oberbürgermeister Florian Janik, in das Goldene Buch der Stadt ein.

Bau- und Werkausschuss tagt

Der Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb kommt am Dienstag, 12. März, um 16:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zusammen. Auf der Tagesordnung stehen dann die Ergänzung der Denkmalliste um zwei Anwesen, der Neubau einer Spiel- und Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West, die Aufstockung und Erweiterung der bestehenden mobilen Wohneinheiten in der Hartmannstraße und anderes mehr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

Zweckverband lädt zum 5. StUB-Dialogforum

Zum mittlerweile 5. Dialogforum lädt der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (StUB) Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach am Dienstag, 12. März, um 18:30 Uhr ein. Es findet im Redoutensaal am Theaterplatz statt. Auch Oberbürgermeister Florian Janik nimmt daran teil. Neben der Planungsgrundlage, dem sogenannten L-Netz, werden derzeit die 12 verbleibenden Teilstrecken-Varianten, darunter unter anderem fünf verschiedene Regnitzquerungen, im formalisierten Auswahlverfahren noch detaillierter betrachtet.

Ziel ist es, die aussichtsreichsten Linienführungen für die StUB zu ermitteln. Die beauftragten Ingenieurbüros prüfen aktuell die vorliegenden fünf Möglichkeiten zur Überquerung der Regnitz hinsichtlich eines fest definierten Kriterienkatalogs. Hierbei handelt es sich um die zweite Bewertungsstufe des Formalisierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahrens, bei der unter anderem auch das Nutzen-Kosten-Verhältnis für die einzelnen Varianten berechnet wird.

NN-Chefredakteur über den Wert von gutem Journalismus

Zum Semesterauftakt ihrer Veranstaltungsreihe ?FORUM Gesellschaft? hat die Volkshochschule Erlangen diesmal den Chefredakteur der ?Nürnberger/Erlanger Nachrichten?, Alexander Jungkunz, eingeladen. Sein Thema am Montag, 11. März, um 19:00 Uhr im Großen Saal in der Friedrichstraße 19: Guter, verlässlicher Journalismus. Seine These: ?Ohne Zeitung wäre das Grundgesetz nur Makulatur. Qualitätsmedien sind ein Grundpfeiler der Bundesrepublik Deutschland ? unerlässlich für eine mündige Bürgerschaft.? Mit dieser Veranstaltung würdigt die Volkshochschule Erlangen den bevorstehenden 70. Geburtstag des Grundgesetzes und die Bedeutung einer freien, seriösen Presse für die Demokratie. Der Eintritt ist frei.

?Erlangen erzählt? ? Lebensgeschichten mit Heide Mattischeck

Das im Herbst ?eröffnete? Erzählcafé des Programms von ?Kommune Inklusiv Erlangen? kommt am Dienstag, 12. März, um 15:00 Uhr in die Volkshochschule (Friedrichstraße 17). Zu Gast im vhs club INTERNATIONAL ist die ehemalige Erlanger SPD-Stadträtin (1972 bis 1991) und Bundestagsabgeordnete (1990 bis 2002) Heide Mattischeck. Die gebürtige Berlinerin war 1965 in Erlangen heimisch geworden. An diesem Nachmittag schaut sie gemeinsam mit Moderatorin Felicitas Keefer auf ein ?Erlangen im Wandel" und auf damit verbundene Lebensgeschichte(n).

Der Eintritt ist frei. Kontakt bei Bedarf einer Kommunikationshilfe: Telefon 09131 9166756 oder E-Mail felicitas.keefer@erlangen-inklusiv.de.

Stadt informiert über Solarthermie-Anlagen

Mit einer weiteren Informationsveranstaltung der Vortragsreihe ?Solaroffensive? bietet das Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt am Dienstag, 12. März, um 18:30 Uhr wieder viele wertvolle Tipps und Hinweise, dieses Mal zu Solarthermie-Anlagen. Im Verwaltungsgebäude Schuhstraße 40 (Erdgeschoss, Konferenzraum) spricht Oskar K. L. Wolf vom Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) über die direkte Nutzung von Sonnenenergie. Der hohe Wirkungsgrad solarthermischer Anlagen von weit über 50 % bietet sich für eine Nutzung auf dem Hausdach an, die Einsparungen senken spürbar die Energiekosten. Entscheidend ist für die individuelle Anpassung und Auslegung an den eigenen Bedarf eine fachlich fundierte und unabhängige Beratung. Eine Marktübersicht, Speichermedien und -typen, die Wirtschaftlichkeit sowie verschiedene, auch kommunale, Förderprogramme runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei.

Über die Wirkung von Tieren auf den Menschen

Das zahllose Facetten umfassende, oftmals enge Verhältnis von Mensch und Tier ist Semesterschwerpunktthema der Volkshochschule Erlangen. Am Dienstag, 12. März, geht die Kinder- und Jugendpsychologin Ortrun Berger vom Verein ?Tiere helfen Menschen? um 18:30 Uhr im wabene-Treff (Henkestraße 53) u. a. den emotionalen Verbindungen zwischen beiden Lebewesen nach. Insbesondere untersucht sie die Wirkung von Tieren auf Kranke oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen. Der Eintritt ist frei.

Ortsumgehung Eltersdorf: Plan liegt ab 14. März aus

Der stark vom Durchgangsverkehr belastete Ortsteil Eltersdorf soll nach dem Willen des Erlanger Stadtrats durch eine Ortsumgehung entlastet werden. Die Planungen der Stadt sind inzwischen soweit fortgeschritten, dass nun als nächster Schritt bei der Regierung von Mittelfranken die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Dabei handelt es sich um ein förmliches Genehmigungsverfahren, in dem über die Zulässigkeit des geplanten Bauvorhabens unter Abwägung der im Einzelfall betroffenen privaten und öffentlichen Belange sowie unter Berücksichtigung der Umweltauswirkungen entschieden wird. Die Bekanntmachung ist im Auslegungszeitraum im Internet bei der Regierung von Mittelfranken (www.regierung.mittelfranken.bayern.de> Aufgaben > Planung und Bau > Planfeststellung, Straßenrecht, Baurecht > Planfeststellungsunterlagen im Internet) veröffentlicht und auch in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten? Nr. 5 vom 7. März 2019, www.erlangen.de/das) abgedruckt.

Von Donnerstag, 14. März, bis Montag, 15. April, liegen die Planfeststellungsunterlagen zur Einsichtnahme im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1, 3. OG, Zimmer 306) während der allgemeinen Öffnungszeiten aus. Auskunft erteilt auch Bernd Baudler (Telefon 09131 86-1341). Bis Montag, 29. April, können Einwendungen gegen das Vorhaben eingebracht werden.

Ampelanlage Gebbert-/Breslauer Straße ausgefallen

Die Ampelanlage an der Kreuzung Gebbert-/Breslauer Straße ist am Donnerstag, 7. März, aufgrund eines technischen Defekts komplett ausgefallen. Wie das städtische Tiefbauamt mitteilt, war eine kurzfristige Schadensbehebung und Entstörung nicht mehr möglich. Das Steuergerät muss komplett erneuert werden, in der Folge kann die Anlage bis dahin nicht wieder in Betrieb genommen werden. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden verschiedene Maßnahmen wie z.B. eine Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h) vorgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Ampeln bis Freitag, 22. März, wieder in Betrieb genommen werden können.

?Flagge zeigen für Tibet? am Samstag

Die tibetische Flagge weht am Sonntag, 10. März, am Rathaus. Damit unterstützt die Stadt Erlangen die Kampagne der Tibet Initiative Deutschland. Seit 1996 ruft sie am internationalen Aktionstag für Tibet Städte, Gemeinden und Landkreise auf, an ihren Rathäusern die tibetische Flagge zu hissen. Gemeinsam wird, so die Veranstalter, ein Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk, das seit 1949/50 von China unterdrückt wird, gesetzt.

Membacher Steg über den Main-Donau-Kanal wird saniert

Der Membacher Steg, eine Fuß- und Radwegbrücke über Main-Donau-Kanal zwischen dem Klinikum am Europakanal und Alterlangen, wird ab Montag, 18. März, saniert. Die Brücke ist, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung, deshalb bis Freitag, 14. Juni, komplett gesperrt. In dieser Zeit werden die Geländer, Entwässerungseinrichtungen und die Fahrbahn erneuert sowie Betonschäden saniert. Die Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer führt südlich über die etwa einen Kilometer entfernte Unterführung zwischen Rabenweg und Würzburger Ring. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.erlangen.de/verkehr.

Jahnstraße halbseitig gesperrt

Die Jahnstraße in der Innenstadt ist ab Montag, 11. März, von der Einmündung Martinsbühler bis zur Haagstraße 20 halbseitig gesperrt. Wie das Baureferat der Stadt informiert, finden in diesem Bereich bis Dienstag, 30. April, Stromverlegungsarbeiten statt.

Theodor-Zahn-Straße bis Ende April dicht

Die Theodor-Zahn-Straße in der Innenstadt muss, zwischen Schelling- und Gebbertstraße in westlicher Fahrtrichtung, ab Montag, 11. März, komplett gesperrt werden. Das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, dass dort Instandsetzungsarbeiten an der Wasserleitung stattfinden. Bis Freitag, 26. April, dauert die Sperrung.

An den Kellern für drei Tage nicht befahrbar

Die Straße An den Kellern (Bergkirchweihgelände) ist von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. März, zwischen den Hausnummern 1 bis 11 nicht befahrbar (westlicher Teil von der ?T-Kreuzung? aus). Dort wird wegen Mauer-Instandsetzungsarbeiten ein Kran aufgestellt. Das teilte die Stadt mit.

08.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen