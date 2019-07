Erlangen: RathausReport vom 8. Juli 2019

Schuldelegation aus Riverside zu Gast

OB Florian Janik empfängt am Dienstag, 9. Juli, im Rathaus eine hochrangige Delegation des Riverside City College aus der kalifornischen Partnerstadt. Die fünf Gäste nutzen ihren sechstägigen Aufenthalt, um sich in Theorie und Praxis über das Duale Ausbildungswesen zu informieren. Der Fachbesuch steht in Zusammenhang mit einem Projekt, das später deutschen und amerikanischen Jugendlichen sowie Lehrkräften die Möglichkeit geben soll, sich im Berufsschulbereich auszutauschen.

Festakt zum ?Independence Day?

Das Deutsch-Amerikanische Institut in Nürnberg veranstaltet am Dienstag, 9. Juli, einen Festakt zum amerikanischen Nationalfeiertag (Unabhängigkeitstag, 4. Juli). Einer Einladung dazu folgt für die Stadt Erlangen Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Bürgermeisterin eröffnet ?Naturforscher am Exerzierplatz?

Die vom Amt für Umweltschutz und Energiefragen sowie dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken veranstaltete Aktion ?Naturforscher am Exerzierplatz? wird am Mittwoch, 10. Juli, am Infopavillon (Silbergrasweg) offiziell eröffnet. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens begrüßt drei teilnehmende Schulklassen sowie eine Besuchergruppe aus der nicaraguanischen Partnerstadt San Carlos bei dem Termin.

Insgesamt werden 32 Schulklassen aus Erlangen erwartet. Die Schülerinnen und Schüler werden einen Vormittag lang die ökologisch wertvollen Sandlebensräume im Naturschutzgebiet erkunden. Unterstützt und begleitet von sachkundigen Umweltpädagogen finden sie u.a. heraus, welche ?Sandspezialisten? unter den Tieren und Pflanzen hier heimisch sind und mit welchen Anpassungen sie die schwierigen Lebensbedingungen in der ?Fränkischen Wüste? meistern.

Niederländische Schülergruppe besucht Erlangen

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß empfängt am Mittwoch, 10. Juli, eine Schülergruppe aus den Niederlanden im Rathaus. Die 15 Schülerinnen und Schüler halten sich im Rahmen des vom Auswärtigen Amt geförderten Programms ?Deutschland Plus? für einen Deutschkurs am Albert-Schweitzer-Gymnasium auf.

?KoKi? feiert zehnjähriges Bestehen

Guter Start ins Kinderleben: Die Koordinationsstelle Frühe Hilfen (?KoKi?) im Stadtjugendamt feiert dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen. Bei einer Feier am Mittwoch, 10. Juli, in den Räumen der ?KoKi? in der Werner-von-Siemens-Straße 61 gratuliert Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Vor der Feier findet im Kreuz+Quer (Bohlenplatz 1) ein Fachvortrag statt. Er befasst sich mit transgenerationaler Weitergabe von Traumata. Darüber spricht Prof. Ute Ziegenhain von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm.

Startschuss für ?Firmathlon? am Mittwochabend

Auf dem Sportgelände des SV Tennenlohe an der Sebastianstraße findet am Mittwoch, 10. Juli, ab 18:00 Uhr der 11. Erlanger Firmathlon statt. Das Netzwerk ?Bewegte Unternehmen? hat wieder die Beschäftigten der Mitgliedsfirmen zum gemeinsamen Sporttreiben in verschiedenen Disziplinen eingeladen. Auch die Stadt Erlangen beteiligt sich. Den Startschuss gibt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Frauenauracher Ortsbeirat spricht über Sturmschäden

In seiner nächsten öffentlichen Sitzung befasst sich der Ortsbeirat Frauenaurach am Mittwoch, 10. Juli, um 19:00 Uhr mit dem Stand der Aufräumarbeiten der Sturmschäden entlang der Herzogenauracher Straße. Außerdem geht es im Gemeindezentrum (Gaisbühlstraße 4) auch um die anstehende Baustelle ?Frauenaurach Höfe? in der Erlanger Straße, die konkreten Planungen zum Wiesengrundstück am Herdegenplatz, die Auswertung der Geschwindigkeitsüberwachung, den aktuellen Stand der Südumgehung Herzogenaurach und anderes mehr.

SCHULRADELN: Auftakt mit Klingelkorso

Erlangen ist eine von sechs Pilotkommunen in Bayern, die sich an der Aktion SCHULRADELN beteiligt. Eingebettet in die Kampagne STADTRADELN findet am Donnerstag, 11. Juli, um 9:00 Uhr der Auftakt in der Werner-von-Siemens-Realschule (Elise-Spaeth-Straße 7) statt. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens kommt zum offiziellen Beginn, der mit einem Klingelkorso begangen wird.

BDS-Azubi-Akademie verleiht Zertifikate

Die AzubiAkademie des Bundes der Selbstständigen (BDS)/Bezirksverband Mittelfranken veranstaltet am Donnerstag, 11. Juli, ihre zentrale Abschlussveranstaltung mit Zertifikatsverleihung im Schloss der Universität. Glückwünsche überbringt neben Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch Oberbürgermeister Florian Janik.

Ortsbeirat Tennenlohe: StUB, Lärmschutz und Kletterpyramide

Im Gasthaus zum Schloß (Schloßgasse 7) kommt der Ortsbeirat Tennenlohe am Donnerstag, 11. Juli, um 19:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Planung an der Stadt-Umland-Bahn (StUB) und der Radschnellwegverbindung im Bereich des Ortsteils, Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahn A3, eine Kletterpyramide für den Abenteuerspielplatz Haselhofstraße und der Verkauf von VGN-Fahrkarten in Tennenlohe.

Bayerischer Städtetag: Stadtvertreter bei Versammlung

Neben Oberbürgermeister Florian Janik, der am Mittwoch an der Vorstandssitzung des Bayerischen Städtetags in Augsburg teilnimmt, folgen ihm zur Mitgliederversammlung am Mittwoch und Donnerstag, 10./11. Juli, weitere Vertreter der Stadt Erlangen. Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth sowie Rechtsreferent Thomas Ternes werden sich in der Fuggerstadt mit rund 330 Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Stadtratsmitgliedern zu Theorie und Praxis der Digitalisierung in Kommunen befassen. Der Titel der diesjährigen Versammlung lautet ?digitale gesellschaft. digitale städte.?.

Infoabend: Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie

Die Volkshochschule Erlangen informiert am Freitag, 12. Juli, um 19:00 Uhr in der Friedrichstraße 17 (Aula, 1. OG) über ihren Jahreslehrgang ?Ausbildung als Heilpraktiker(in) für Psychotherapie?, der im Oktober beginnt. An diesem Abend können Interessenten die Dozentin und das Konzept kennenlernen und Fragen zu Kursdetails stellen. Die Ausbildung findet i.d.R. zweimal pro Monat an Samstagen statt. Der Eintritt zum Infoabend ist frei.

Sperrung wegen Bismarckstraßenfest

Das am Wochenende bevorstehende Bismarckstraßenfest (Samstag/Sonntag, 13./14. Juli) macht Straßensperrungen erforderlich. Wie das Referat für Planen und Bauen mitteilt, ist das Teilstück zwischen Marquardsen- und Luitpoldstraße von Samstagmittag bis Sonntagnacht komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Buckenhofer Weg ab Montag gesperrt

Im Buckenhofer Weg in Bruck kommt es ab Montag, 15. Juli, zu einer längeren Sperrung. Betroffen davon ist, so berichtet das Referat für Planen und Bauen der Stadt, der Bereich zwischen den Hausnummern 2 bis 25 (zwischen Fürstenweg und Langfeldstraße). Der Grund sind Hausanschlussarbeiten. Bis zum 8. November dauert die Sperrung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen