Erlangen: RathausReport vom 8. Februar 2019

Bürgermeisterin bei Antrittsvorlesung von Prof. Kesting

Prof. Marco Kesting, neuer Inhaber des Lehrstuhls für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität (FAU), hält am Samstag, 9. Februar, in der Aula des Schlosses seine Antrittsvorlesung. Sie steht unter dem Titel ?Die Rekonstruktion des Unterkiefers ? past, presence and future?. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens folgt einer Einladung der FAU.

TV 1848 lädt zum Jahresempfang

Der Turnverein 1848 Erlangen e. V. veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, in der Jahnhalle seinen Jahresempfang. Einer Einladung dazu folgen auch Oberbürgermeister Florian Janik sowie Bürgermeisterin und Sportreferentin Susanne Lender-Cassens.

Gala zum chinesischen Neujahr im Redoutensaal

Das Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, in Kooperation mit der Stadt Erlangen wieder eine Gala zum chinesischen Neujahr. Sie findet im Redoutensaal statt. Einer Einladung dazu folgt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Campus Berufliche Bildung Thema im Bau- und Werkausschuss

In seiner nächsten öffentlichen Sitzung befassen sich die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses für den Entwässerungsbetrieb am Dienstag, 12. Februar, um 16:30 Uhr (Rathaus, 1. OG, Ratssaal) unter anderem mit dem Campus Berufliche Bildung (Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt). Weitere Themen sind die Empfehlung der Kunstkommission für das Bürgerhaus Kriegenbrunn (?Kunst am Bau?), die Fahrbahndeckenerneuerungen 2019 bis 2020 sowie die Erneuerung der Fahrbahndecke Kreuzung St. Johann / Möhrendorfer Straße samt Teilerneuerung der ausfallgefährdeten Ampelanlage.

Stadt informiert Sieglitzhofer über energetische Sanierung

Zu einer Informationsveranstaltung für den Stadtteil Sieglitzhof lädt die Stadt am Dienstag, 12. Februar, in den St. Theresia-Pfarrsaal (Sieglitzhofer Straße 25) ein. Das Amt für Umweltschutz und Energiefragen informiert dann Hauseigentümer über die energetische Sanierung ihrer Gebäude. Durch die energetische Optimierung der Gebäudehülle und der Heizung kann der Energieverbrauch stark gesenkt werden, bei einer umfassenden Sanierung um bis zu 70 Prozent. Solche Maßnahmen werden von Bund, Land und der Stadt finanziell gefördert. Und darüber informieren die Experten der Dienststelle sowie der Stiftung Stadtökologie am Dienstagabend sowie speziell über Modernisierungskonzepte für die in Sieglitzhof typischen Gebäude. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens begrüßt die Teilnehmer zu Beginn.

StUB-Lokalforum befasst sich mit ?Variante Sieboldstraße?

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (StUB) lädt am Mittwoch, 13. Februar, zu seiner nächsten Ortsbegehung ein. Dabei steht die mögliche Streckenführung über die Sieboldstraße im Mittelpunkt. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr am Be?ikta?-Platz. Auch Oberbürgermeister Florian Janik nimmt teil.

Insgesamt 13 Alternativen für den Verlauf der Stadt-Umland-Bahn werden derzeit detaillierter untersucht. Als aussichtsreich mit Blick auf das Stadtgebiet gilt eine Variante über die Sieboldstraße: Die StUB würde an der Kreuzung Nürnberger-/Werner-von-Siemens-Straße rechts abbiegen, der Werner-von-Siemens-Straße folgen und über die Siebold- und Henke- zur Güterhallenstraße fahren. Bei der Informationsveranstaltung am Mittwoch werden etwa zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt.

OB bei BST-Vorstand in München

An der nächsten Sitzung des Vorstands des Bayerischen Städtetags (BST) in München nimmt Oberbürgermeister Florian Janik am Dienstag, 12. Februar, teil. Themen dort sind u.a. die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, das Maßnahmenpaket der Staatsregierung zur Förderung des ÖPNV, die Umsetzung der Energiewende, die Kommunalwahlen 2020 und anderes mehr.

Bozen: ?Ludwig I und Schloss Runkelstein? Vortragsthema

Prof. Helmut Rizzolli aus der Partnerstadt Bozen hält am Mittwoch, 13. Februar, im Großen Saal der Volkshochschule (Friedrichstraße 19) einen Vortrag über ?Ludwig I und Schloss Runkelstein?. Um 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung (Eintritt frei). Zahllose Südtirol-Urlauber lieben es: das mächtige Schloss Runkelstein über dem Eingang zum Sarntal. Berühmt ist die malerische Burganlage vor allem für den größten profanen Freskenzyklus des Mittelalters ? eine einmalige Quelle für die Bekleidungsgeschichte jener Epoche. Rizzolli ist Präsident der Stiftung Bozner Schlösser. Der Historiker stellt die Geschichte des Schlosses vor und erinnert u. a. an den Besuch Ludwig I., König von Bayern, der sich 1833 als erster in das erhalten gebliebene Gästebuch des Schlosses eintrug.

Familien-ABC macht stark für das ?Abenteuer Familie?

Die neuen Kurse, Veranstaltungen und viele weitere Informationen zu Erziehung und Familienleben des ?Familien ABC? sind jetzt im Internet verfügbar. Zu finden sind sie unter www.familien-abc.net und in der gleichnamigen ?App?. Darauf haben jetzt gemeinsam die Jugendämter von Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt aufmerksam gemacht. Die beiden Fachbereiche für Familienbildung haben eine Werbekampagne mit vier verschiedenen Infokarten erstellt, die neugierig auf die Angebote machen sollen. Die Motive, vom Kleinkind, dessen große Augen darum betteln, nicht pünktlich ins Bett gehen zu müssen, bis hin zum zottelige Tierpantoffeln tragenden ?Pubertier?, decken jede Phase eines Kindes ab. Die Rückseite der ?Postkarte? verrät, wo sich Eltern Tipps und Tricks holen können: QR-Codes für Smartphones führen zur kostenlosen ?App?, ein Link weist den Weg ins Netz. Auch ein Hinweis zum ?Klassiker?, dem gedruckten Familien-ABC, das im März 2019 erscheint, findet sich. Rund 15.000 Karten werden in der nächsten Zeit an Ärzte, Apotheken, Bürgertreffs, Bibliotheken, Kirchengemeinden und weitere Stellen in Stadt und Landkreis verteilt.

Im letzten Jahr haben die beiden Jugendämter eine ?App? für Familien entwickelt. Sie und die Internetseite bieten mehr als aktuelle Veranstaltungen zu Erziehung und Familienalltag. Eine Routenfunktion führt zum gewünschten Veranstaltungsort. Angebote, Infos und Videos rund um Familienleben und dem gesunden Aufwachsen in sozialen Netzwerken gibt es außerdem. Im Notfall ist der richtige Ansprechpartner dank Such- und Filterfunktion schnell gefunden. So wollen die Ämter Eltern beim ?Abenteuer Familie? bestmöglich unterstützen.

?Tag der offenen Gartentür? am 30. Juni

Die Stadt Erlangen sucht interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich am ?Tag der offenen Gartentür? am Sonntag, 30. Juni, beteiligen. In Mittelfranken organisieren das Gartenbauzentrum Bayern Mitte am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Fürth) und der Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege den Aktionstag. Bis Montag, 4. März, werden Interessierte gebeten, sich mit Thomas Walther oder Matthias Maaß von der kommunalen Abteilung Stadtgrün (Stintzingstraße 46, Telefon 09131 86-2059 und -2057, E-Mail thomas.walther@stadt.erlangen.de oder matthias.maass@stadt.erlangen.de) in Verbindung zu setzen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gartenbauvereine.org oder www.aelf-fu.bayern.de.

