Erlangen: RathausReport vom 8. April 2019

Ehrenbrief für Hannelore Heil-Vestner

Für ihr außerordentlich erfolgreiches Engagement als ehemalige Vorsitzende des Kunstvereins Erlangen erhält Hannelore Heil-Vestner den Kulturehrenbrief der Stadt Erlangen. Die ausgewiesene Heinrich-Kirchner-Expertin erhält den Ehrenbrief am Mittwoch, 10. April, aus den Händen von Oberbürgermeister Florian Janik an ihrem Lieblingsort vor dem Brunnen im Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten. Glückwünsche überbringen auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth. Der Garten konnte in den vergangenen Jahren durch mehrere bauliche Maßnahmen an Wegen, Treppen und Sitzbänken erheblich aufgewertet werden. Zeitgleich mit der Auszeichnung kann nun auch der Brunnen mit der Skulptur ?Sitzende? nach der Sanierung wieder in Betrieb gehen.

Sparkasse übergibt Fördermittel

Mit ihrer Stiftung ?Bildung, Natur und Umwelt? unterstützt die Sparkasse Erlangen-Höchstadt Herzogenaurach Maßnahmen und Vorhaben im Bereich von Natur und Umweltschutz. Die diesjährige Fördermittelübergabe erfolgt am Mittwoch, 10. April, im Beisein von Oberbürgermeister Florian Janik im Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

HFPA diskutiert Bildungspatenprogramm ?die begleiter?

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) des Stadtrats kommt am Mittwoch, 10. April, um 16:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Erlanger Rathaus zusammen (Ratssaal, 1. OG). Schwerpunkte der Sitzung bilden die Fortschreibung des Konzeptes für das kommunale Bildungspatenprogramm ?die begleiter? und die Bearbeitung des Antrags Einrichtung eines ?Mit-Kind-Büros?. Weitere Themen sind die Änderung der Öffnungszeit im Servicebüro des Amtes für Soziokultur, die Unterstützung der Arbeit der Stadtteilbeiräte und Berichte über den Masterplan Personalmanagement sowie die Ausbildungskapazität 2020 und anderes mehr. Alle Sitzungsunterlagen sind im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de abrufbar.

Vergabe von Fördergelder der Max- und Justine-Elsner-Stiftung

Die Max- und Justine-Elsner-Stiftung schüttet wieder ihr Füllhorn aus. Auch in diesem Jahr vergibt sie Fördergelder an Vereine und Organisationen, die gemeinnützigen, mildtätigen und ähnlichen Zwecken dienen. Für die Stadt Erlangen nimmt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens an der Veranstaltung im Kosbacher Stadl teil.

OB besucht Grünes S.O.f.A. e.V.

Oberbürgermeister Florian Janik stattet dem Zentrum für Alleinerziehende Grünes S.O.f.A. e.V. am Donnerstag, 11. April, einen Informationsbesuch ab. Die Einrichtung in der Luitpoldstraße, die letztes Jahr mit dem ?Nachbar-Oskar 2018? ausgezeichnet wurde, versteht sich als Rückzugsort und soziale Anlaufstelle für Eltern und speziell Alleinerziehende und bietet zahlreiche praktische Unterstützungen von der Kinderbetreuung in Randzeiten bis hin zu Secondhandbörsen.

Stadtrat befasst sich mit StUB-Trassenvarianten

Der Erlanger Stadtrat kommt am Donnerstag, 11. April, um 16:30 Uhr im Ratssaal zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Trassenvarianten für die Regnitzquerung der Stadt-Umland-Bahn (StUB). Weitere Themen sind die Verordnung für die Volksfeste in der Stadt Erlangen, die Integration und Versorgung der Geflüchteten in Erlangen sowie der Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2020. Ferner ist ein Bericht über den Masterplan Personalmanagement vorgesehen, die Kriminalstatistik in Erlangen 2018 stellt Polizeidirektor Peter Kreisel vor. Alle Sitzungsunterlagen sind im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de abrufbar.

Bürgermeisterin bei Erlanger Salonfestival EXIT BREXIT

Der zweite Erlanger Salon bietet am kommenden Donnerstag, 11. April, im Café Gold (Katholischer Kirchenplatz 4) um 19:00 Uhr einen Vortrag und ein Gespräch mit Kate Connolly. Die Berlin-Korrespondentin des ?Guardian? und des ?Observer? arbeitet seit über 20 Jahren als Journalistin und berichtet unter anderem über die Beziehungen Großbritanniens zu Europa und Deutschland. Einer Einladung an die Stadt folgt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Resterschließung im Bereich Häuslinger Wegäcker Mitte

Die Straßenbauarbeiten zur Resterschließung des 4. Bauabschnittes im Bebauungsplangebiet 411 - Häuslinger Wegäcker Mitte - werden von Montag, 15. April, bis voraussichtlich Ende Juni durchgeführt. Darauf macht das Referat Planen und Bauen aufmerksam. Während dieser Zeit sind die Zugänge zu den anliegenden Grundstücken weitestgehend möglich, Behinderungen durch den Baustellenbetrieb sind jedoch nicht vollständig vermeidbar. Alle wichtigen Informationen zu dieser, aber auch zu anderen Baumaßnahmen, gibt es online unter www.erlangen.de/baustellen.

Vollsperrung der Wöhrstraße

Die Wöhrstraße im Bereich der Hausnummer 13 wird im Zeitraum von Montag, 15. April, bis Sonntag, 28. April, aufgrund von Instandsetzungsarbeiten am Kanal gesperrt. Das teilt das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit.

Sperrung der Alterlanger Straße

Die Alterlanger Straße 27 wird am Donnerstag, 11. April, in der Zeit von 8:00 bis 11:00 Uhr gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen mitteilt, wird dort ein Autokran aufgestellt.

Eine Anti-Israel-Kampagne und ihre Ziele

?Boykott für den Frieden?? Unter dieser Titelfrage wirft Tom Uhlig, Mitarbeiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt/Main, am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) der Volkshochschule Erlangen einen kritischen Blick auf eine aktuelle internationale Anti-Israel-Kampagne. Unter dem Kürzel BDS (Boycott-Divestment-Sanctions-Bewegung) rufen deren Organisatoren und Unterstützer zu einem wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Boykott Israels auf. Ihr Ziel: Zugeständnisse an die Palästinenser, z. B. Abschaffung israelischer Grenzsicherungen. Der Vortrag ist Teil der vom Bürgermeister- und Presseamt organsierten Veranstaltungsreihe ?Antisemitismus in Europa?, an der sich auch die vhs beteiligt. Der Eintritt ist frei.

Infoabend für Erziehende zu kindlichen Traumata

Anhaltende seelische Verletzungen, sog. Traumata, bei Kindern und mögliche Ursachen dafür ? das ist am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr Thema eines Infoabends an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstr. 19, Großer Saal). Die Diplom-Psychologin Jutta Todt erläutert an diesem Abend, dass keineswegs nur frühe Verluste, Gewalterfahrung oder Ähnliches schwere seelische Schäden auszulösen vermögen. Selbst ein Sturz oder ein Bloßstellen genügt hierfür. Wird dies nicht erkannt bzw. frühzeitig behandelt, drohen sog. posttraumatische Belastungsreaktionen wie immer wieder auftretende Ängste oder bedrückende Erinnerungen. Was Eltern, Lehrer oder Erzieher dagegen tun können, auch darüber spricht Todt mit ihrem Publikum. Der Eintritt ist frei.

Heimat ? Psychogramm einer Sehnsucht

Wunschtraum, Seelenort oder gefährlicher politischer Topos? Was bedeutet der Begriff ?Heimat?, auf dem die Bürde unserer Geschichte noch immer schwer lastet, heute den Menschen? Ist der Begriff im Zeitalter der Globalisierung gar vom Aussterben bedroht? Um Fragen wie diese geht es am Freitag, 12. April um 19.30 Uhr, an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstr. 19, Großer Saal). Der Journalist Wolfgang Winkel untersucht einen schillernden, einen so schönen wie umstrittenen Begriff. Der Eintritt ist frei.

08.04.2019

