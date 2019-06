Erlangen: RathausReport vom 7. Juni 2019

Glückwünsche zur Gnadenhochzeit

Das Ehepaar Charlotte und Helmut Hammer feiert am Dienstag, 11. Juni, Gnadenhochzeit. Die Glückwünsche der Stadt zum 70. Hochzeitstag überbringt Oberbürgermeister Florian Janik.

Bergkirchweih I: OB besucht Wirtschafts- und Medienstammtisch

Einer Einladung zum Wirtschafts- und Medienstammtisch auf der Bergkirchweih von Tucher Bräu, Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, Funkhaus Nürnberg, Schultheiss Wohnbau AG und Mercedes Pickel am Dienstag, 11. Juni, folgen OB Florian Janik und ?Berg?-Referent Konrad Beugel. Das Treffen findet auf dem Tucher-Keller statt.

Bergkirchweih II: Losverkauf am ?Glückshafen?

Die Erlanger Gemeinschaftshilfe (EGH) verkauft an ihrem ?Glückshafen? auf der Bergkirchweih wieder Lose für den guten Zweck. Unter den prominenten Persönlichkeiten, die die Aktion unterstützen, reiht sich heuer auch wieder OB Florian Janik ein. Er verkauft am Mittwoch, 12. Juni, ab 14:00 Uhr Lose. Unter dem Dach der EGH haben sich alle Wohlfahrtsverbände in Erlangen ? die Arbeiterwohlfahrt, das Bayerische Rote Kreuz, die Caritas und die Diakonie ? sowie das städtische Sozialamt zusammengeschlossen.

Bergkirchweih III: Senioren auf dem Berg

Einer guten Tradition folgend lädt das Seniorenamt der Stadt gemeinsam mit Oberbürgermeister Florian Janik wieder ältere Erlangerinnen und Erlanger am Mittwoch, 12. Juni, auf die Bergkirchweih ein. Um 14:00 Uhr geht es im Schächtners Zelt los mit dem Losverkauf. Die offizielle Begrüßung durch den OB ist für 15:00 Uhr vorgesehen.

Bergkirchweih IV: Sicherheitsrundgang mit Dank an Einsatzkräfte

Um für die Sicherheit der tausenden Festbesucher zu sorgen, sind auch heuer wieder zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Sicherheitsdiensten und der Polizei auf dem Bergkirchweihgelände tätig. Gemeinsam mit Sicherheitsreferent Thomas

Ternes, Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger sowie Stadträtinnen und Stadträte informiert sich Oberbürgermeister Florian Janik am Mittwoch, 12. Juni, über die Arbeit der ?Berg?-Wachen und sagt, im Namen der Stadt ?Danke?.

Stadt informiert zur Müllabfuhr zu Pfingsten

Wie die Abteilung Abfallwirtschaft der Stadt Erlangen mitteilt, findet am Pfingstmontag, 10. Juni, sowie am ?Berg?-Dienstag, 11. Juni, keine Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen statt. Die Abfuhrtermine verschieben sich. Die Abfallbehälter werden von Mittwoch bis Samstag, 12. bis 15. Juni, geleert. Die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen findet bereits ab 6 Uhr morgens statt.

Fachaustausch in Rennes: Emanzipation durch Sport

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens weilt noch bis Sonntag, 9. Juni, mit einer kleinen Delegation in Rennes, um an einem Fachaustausch zum Thema Emanzipation durch Sport teilzunehmen. Anlass für diese Einladung in die französische Partnerstadt ist die FIFA Frauenfußball-Welt-meisterschaft, bei der auch Rennes ein Austragungsort ist. Auf dem Programm steht u.a. auch ein Austausch von Best-Practice-Beispielen zur Förderung des Frauensports und der Gleichstellung von Mann und Frau, sowie Gespräche mit Rennaiser Schülern. Weitere Teilnehmer sind auch die Rennaiser Partnerstädte Hué (Vietnam) und Brno (Tschechien). Am Samstag wird die Delegation das Fußballspiel Deutschland-China im Rennaiser Stadion Roazhon Park besuchen.

Stadtjugendring zu Besuch in neuer Partnerstadt Bozen

Eine neunköpfige Delegation des Stadtjugendrings (SJR) Erlangen besuchte Ende Mai die neue italienische Partnerstadt Bozen. Die Teilnehmer kamen aus den Vereinen der Evangelischen Jugend, den Jugendclubs, den Pfadfindern und der Gewerkschaftsjugend. Der Jugenddienst Bozen nutzte seine Kontakte und machte die Erlanger Gäste mit unterschiedlichen Vertretern und Strukturen der lokalen Jugendarbeit vertraut. So stattete die Gruppe neben dem Jugendzentrum ?papperlapapp? und dem Jugendtreff Bunker auch dem Südtiroler Jugendring, den Pfadfindern Haslach, der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und der Katholischen Jugend Südtirols einen Besuch ab. ?Die Treffen brachten ans Licht, dass wir eigentlich sehr ähnliche Ziele und Arbeitsstile haben, aber unsere Strukturen doch sehr unterschiedlich sind?, so Andreas Drechsler, Vorsitzender des Erlanger SJR. Für die Delegation besonders interessant war, dass die Jugendarbeit in Südtirol ausschließlich in Vereinen organisiert ist und äußerst autonom agiert. Ebenso besteht der Unterschied zu Erlangen in der autonomiepolitisch bedingten Trennung der deutschen und italienischen Jugendorganisationen und der doch recht schwachen Zusammenarbeit zwischen den zwei Sprachgruppen. ?Wir sind sehr daran interessiert, diese Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und Bozen ernst zu nehmen und auch zu vertiefen?, zeigte sich Drechsler enthusiastisch. Diesen Enthusiasmus teilt auch Michael Hofer vom Jugenddienst Bozen: ?Ich denke, dass hier wirklich alle Seiten einander bereichern können: die Strukturen, die Mitarbeiter, die Jugendpolitik und vor allem natürlich die Jugend selbst?, so Hofer. Fest stehe, dass der Bereich Jugend in dieser neuen Städtepartnerschaft einen hohen Stellenwert haben sollte. Und wie auch Vize-Bürgermeister Christoph Baur bei einem spontanen Händeschütteln zu Drechsler meinte: ?Wenn es bei der Jugend klappt, klappt es auch auf anderen Gebieten.?

?1. Franken Finance Festival? für junge Start-ups aus der Region

In Erlangen findet am Mittwoch, 12. Juni, das ?erste Franken Finance Festival? statt. Er bietet jungen Start-ups und Gründungsinteressierten aus der Region die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren und sich individuell beraten zu lassen. Damit die Teilnehmer für ihr Vorhaben bestens gerüstet sind, werden beispielsweise ihre Business-Pläne analysiert und in Workshops zusätzlich grundlegende Kompetenzen vermittelt. In der ?Pitch Arena? zeigen dann bereits erfahrene Unternehmen in authentischem Setting, worauf es beim perfekten Pitch ankommt und wie man Stolpersteinen gekonnt aus dem Weg geht. Veranstaltungsort ist der einladende Medical Valley EMN e. V. (Henkestraße 91). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.franken-finance-festival.de.

Mehrmalige Sperrung in der Sudetenlandstraße und im Obleiweg

Die Sudetenlandstraße und der Obleiweg in Dechsendorf sind zwischen Dienstag, 11. Juni, und Samstag, 10. August, für insgesamt vier Tage immer wieder gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Der Grund sind Wasseranschlussarbeiten.

07.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen