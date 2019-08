Erlangen: RathausReport vom 7. August 2019

Sudetendeutsche: ?So geht Verständigung ? dorozum?ní?

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß eröffnet am Montag, 12. August, um 17:00 Uhr im Foyer des Rat-hauses die Ausstellung ?So geht Verständigung ? dorozum?ní?. Die Schau dokumentiert das heutige Selbstverständnis der Sudetendeutschen als verbindendes Element zwischen den Völkern Mitteleu-ropas, insbesondere zwischen Deutschen und Tschechen. An der Eröffnung nimmt die frühere Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin des Sudentendeutschen Rates, Christa Naaß, teil.

Die Ausstellung ist dreisprachig konzipiert: in deutscher, englischer und tschechischer Sprache. Auf 38 Tafeln wird die Verständigung der Sudetendeutschen dargelegt. Während der Öffnungszeiten des Rathauses ist die Schau bis Freitag, 23. August, zu sehen.

Brückleinsgasse noch länger gesperrt

Die Brückleinsgasse in Tennenlohe ist noch bis voraussichtlich Sonntag, 15. September, gesperrt. Über diese Verlängerung informierte jetzt das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung. Betroffen ist weiterhin der Bereich zwischen Gründlacher Straße und Am Wolfsmantel. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren.

07.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen