Erlangen: RathausReport vom 6. März 2019

Vorstellung des seniorenpolitischen Konzepts in Eltersdorf

Das Seniorenamt der Stadt erarbeitet momentan ein Gesamtkonzept (?Alter neu denken ? Teilhabe sichern?) für Senioren, das zukunfts- und bürgerorientiert ausgerichtet ist. Bürgerinnen und Bürger wurden bereits durch einen Fragebogen eingebunden und sind aktuell zu Workshops eingeladen. Der nächste Workshop findet jetzt am Freitag, 8. März, in Eltersdorf im Sportheim in der Langenau-straße statt. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt zu Beginn die Teilnehmer.

Bürgermeisterin besucht Amnesty International-Infostand

Aus Anlass des Weltfrauentags am Freitag, 8. März, veranstaltet die Amnesty International Gruppe Erlangen einen Infostand. Um 16:00 Uhr besucht Bürgermeisterin Elisabeth Preuß am Hugenottenplatz die Aktion, die dieses Mal die Problematik Gewalt gegen Frauen thematisiert.

OB bei Fastenbockanstich in Kosbach

Einer Einladung zum Fastenbock-Anstich der Fischerei Oberle folgt Oberbürgermeister Florian Janik am Freitag, 8. März. Er findet in der Scheune der Gastwirtschaft in Kosbach statt.

Seniorenbeirat bereitet Veranstaltungen vor

Mit bevorstehenden Veranstaltungen befasst sich der Seniorenbeirat der Stadt unter anderem in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 11. März, um 16:00 Uhr im Rathaus. Die Sitzung findet im Kleinen Sitzungssaal (1. OG) statt. Neben dem Jahresempfang am 20. März geht es auch um den Pflegedialog am 11. April und ?Senioren melden sich zu Wort? am 12. Juli. Weitere Themen sind Berichte aus den Arbeitsgruppen, die Vorstellung der Arbeitsfelder des SeniorenNetz Erlangen durch Richard Scholl und anderes mehr.

Neues Familien-ABC von Stadt und Landkreis ab sofort erhältlich

Das gemeinsame ?Familien-ABC? von Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt für Frühjahr/Sommer 2019 ist erschienen. Auf mehr als 70 Seiten gibt es zahlreiche Bildungs- und Informationsangebote zu jeder Lebens- und Erziehungsphase: vom Schwangerencafé über Erste-Hilfe-Kurse am Kind, Väter-Kinder-Zeltlager bis hin zum Austauschabend ?Meine Kinder ? Deine Kinder ? Unsere Familie? für Stief- und Patchworkfamilien. Das Heft liegt an zahlreichen Stellen aus und kann im Internet unter www.erlangen.de/familien, www.familien-abc.de oder über die eigene App für das Smartphone heruntergeladen werden.

Nur noch zwei Fahrspuren in der Günther-Scharowsky-Straße

Im Zuge der Sanierung der Günther-Scharowsky-Straße in Bruck stehen ab Montag, 11. März, nur noch zwei statt vier Fahrspuren ? in jede Richtung eine ? zur Verfügung. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, werden die Arbeiten bis Ende Mai dauern. Das Gewerbegebiet Cumianastraße bleibt uneingeschränkt erreichbar.

Das Projekt ?Straßenverbesserung Günther-Scharowsky-Straße? umfasst bis Jahresende eine nachhaltige Verbesserung und damit höhere Leistungsfähigkeit dieser Hauptverkehrsstraße. Neben der Erneuerung der Fahrbahn werden an sämtlichen mit Ampeln geregelten Kreuzungen Zusatzeinrichtungen für sehbehinderte Menschen eingebaut, Bushaltestellen werden mit Leiteinrichtungen und Sonderbordsteinen barrierefrei. Weitere Informationen zu allen Baumaßnahmen, den aktuellen und folgenden Sperrungen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/verkehr.

Sperrung in der Raumerstraße

Ab Montag, 11. März, ist die Raumerstraße zwischen Henke- und Anlagenstraße gesperrt. Dort finden, so teilt es das Baureferat der Stadt mit, Kanalarbeiten statt. Die Sperrung dauert bis Montag, 1. April. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Info: www.erlangen.de/verkehr.

