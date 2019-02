Erlangen: RathausReport vom 6. Februar 2019

In Hof starten 31 Musiktalente

Mit dem ersten Preisträgerkonzert im Erlanger Musikinstitut endete der 56. Regionalwettbewerb ?Jugend musiziert? Erlangen mit Landkreis Erlangen-Höchstadt am 3. Februar. Insgesamt 54 Teilnehmer sind am 1. und 2. Februar in Erlangen in den Solo-Kategorien Akkordeon, Violine, Violoncello und Kontrabass sowie in den Kategorien ?Gitarren-Duo/Trio?, ?Klavier und ein Blasinstrument? sowie ?Alte Musik? angetreten. Zwei weitere Teilnehmer wurden in der Kategorie ?Klavier und ein Blechblasinstrument? bereits letztes Wochenende in Nürnberg gewertet, ein Teilnehmer in der Kategorie ?Gesang Pop? vor zwei Wochen in Schweinfurt. Von den Erlanger Teilnehmern erreichten 25 einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Leo Bernard, Anna Brehm, Katharina Burucker (gleich in zwei Kategorien), Anna Maria Chan, Kai Chan, Finn Laurin Dröder, Jessica Du, Manuel Ebert, Annika Elsässer, Diego Förster, Carla Giehl, Johannes Görtz, Hanna-Leona Hanslik, Lukas Horn, Julius Kasper, Alma Keilhack, Iva Kowalski, Elias Lichte, Marlene Morneburg, Paul Morneburg, Clara Pastowski, Sonja Rausch, Emilia Sarau, Leonhard Sturm und Jonathan Werner.

Der Landeswettbewerb findet vom 12. bis 15. April in Hof statt. Philipp Debus, Timo Grohs, Raphael Huber, Theodor Huber, Alexander Otgonkhishig und Johann Schwarz erreichten ebenfalls einen herausragenden 1. Preis mit 23 ? 25 Punkten. Das zweite Preisträgerkonzert findet am 31. März um 11 Uhr im Wohnstift Rathsberg statt. Hier werden alle zum Landeswettbewerb Weitergeleiteten zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Informationen gibt die Städtische Sing- und Musikschule Erlangen, Friedrichstr. 35, unter Tel. 09131-862857.

Literarische Reise zu den letzten Juden Osteuropas

Mehr als 75 Jahre nach Beginn des Holocaust reisten die beiden Journalisten Eva Gruberová und Helmut Zeller an Orte wie Krakau und Prag, die vor dem Zweiten Weltkrieg Zentren des osteuropäischen Judentums waren. Sie wollten wissen, wie sich jüdisches Leben nach 1945 in sieben ehemals kommunistisch beherrschten Ländern entwickelt hat. Die Eindrücke, Erlebnisse und Ergebnisse ihrer Spurensuche fassen die beiden in dem Buch "Taxi am Shabbat - Eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas" zusammen, das sie am Montag, 11. Februar, um 19.00 Uhr im vhs club INTERNATIONAL in der Friedrichstraße 17 vorstellen. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung der Volkshochschule Erlangen mit der Jüdischen Gemeinde Erlangen ist frei.

Kulturstiftung ehrt Annette Voigt

Der Preis der Kulturstiftung Erlangen (KSE) geht in diesem Jahr an die Künstlerin Annette Voigt. Die feierliche Verleihung nehmen am Freitag, 8. Februar, Oberbürgermeister Florian Janik als Vorsitzender des Stiftungsrats und Matthias Schuch, Vorsitzender der KSE vor. Die Laudatio spricht Amelie Deiss, Leiterin der Kunstpalais Erlangen. Neben dem Oberbürgermeister vertreten auch die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens, Elisabeth Preuß und Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth die Stadt.

Ehemaliger Stadtbrandrat feiert 90. Geburtstag

Georg Hopp, von 1974 bis 1989 Leiter der ständigen Wache der Erlanger Feuerwehr und von 1980 bis 1991 Stadtbrandrat, begeht am Donnerstag, 7. Februar, seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Fürther prägte in seiner aktiven Zeit den personellen und technischen Ausbau der städtischen Feu-erwehr in der damals noch jungen Großstadt. 1991 wurde ihm der Titel Ehrenstadtbrandrat verliehen, außerdem erhielt er das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold.

07.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen