Erlangen: RathausReport vom 5. September 2018

Früherer Stadtrat Siegmund Schuh verstorben

Der frühere Stadtrat Siegmund Schuh ist vor wenigen Tagen im Alter von 93 Jahren verstorben. Er gehörte dem Stadtrat von Juli 1967 bis September 1977 für die CSU-Fraktion an. Oberbürgermeister Florian Janik drückte der Familie in einem Brief im Namen des Stadtrats sein Beileid aus.

Unter schwierigen Verhältnissen hat Schuh nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Erlangen mitbegründet. Die Belange der Arbeitnehmer waren es auch, die dem Siemens-Ingenieur besonders am Herzen lagen. 1973 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Zuletzt lebte er in Hemhofen.

Dechsendorfer Weiher wegen Blaualgen gesperrt

Die Konzentration der Blaualgen im Dechsendorfer Weiher ? insbesondere in den Badebereichen ? ist massiv angestiegen. Wie das Sportamt der Stadt mitteilt, ist das Gewässer für Badebesucher ab sofort (Mittwoch, 5. September) gesperrt. Sobald eine Veränderung eintritt, informiert die Dienststelle unter anderem über die Internetseite www.erlangen.de.

Bürgermeister-Stammtisch am Herbstvolksfest

Zusammen mit dem Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute e. V. lädt die Stadt Nürnberg am Donnerstag, 6. September, zum traditionellen Bürgermeister-Stammtisch ein. Für die Stadt Erlangen nimmt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel daran teil.

?Rise for Climate? am Samstag auf dem Schloßplatz

Der Verein ?Energiewende ER(H)langen e. V.? lädt am Samstag, 8. September, um 11:30 Uhr auf den Schloßplatz zur Aktion ?Rise for Climate? ein. Auf der ganzen Welt werden an diesem Tag Demonstrationen, Kundgebungen und Diskussionen stattfinden, um einen Weckruf für mehr Klimaschutz zu senden. In Erlangen werden sich Bürger mit Vertretern aus Politik ? unter anderem Oberbürgermeister Florian Janik ? Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenfinden.

Stadt und Landkreis geben neues Familien-ABC heraus

Das gemeinsame ?Familien-ABC? von Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt für Herbst/Winter 2018 ist erschienen. Auf mehr als 70 Seiten gibt es zahlreiche Bildungs- und Informationsangebote, von der Babywerkstatt über Kinderlebensmittel, Erziehungstipps sowie viele Kontaktadressen in der Stadt und im Landkreis. Das Heft liegt an zahlreichen Stellen aus und kann im Internet unter www.erlangen.de/familien heruntergeladen werden.

Kulturpunkt Bruck: Herbst-/Winter-Programm erschienen

Der Kulturpunkt Bruck in der Fröbelstraße hat sein Programm für die Monate September bis Februar herausgeben. Von indischer Küche bis zur Mieterberatung ist eine Vielzahl an Infoterminen, Beratungen, Mitmachaktionen und Ausflügen geboten. Das Programm liegt u.a. im Rathaus aus, weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.kulturpunkt-bruck.de.

05.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen