Erlangen: RathausReport vom 5. Juni 2019

StUB-Verbandsausschuss und -versammlung tagen

Der Verbandsausschuss und die Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach kommen am Freitag, 7. Juni, um 13:10 bzw. 13:30 Uhr zu ihren nächsten öffentlichen Sitzungen zusammen. Oberbürgermeister Florian Janik nimmt daran teil. Themen sind unter anderem die Empfehlungen der Stadtratsgremien zu den Trassenvarianten, die Vorzugstrasse im Raumordnungsverfahren sowie dessen Einleitung.

Bergkirchweih I: Sirenen-Probealarm am Eröffnungsabend

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre und einer Weiterentwicklung des städtischen Sicher-heitskonzepts findet auch dieses Jahr wieder ein Sirenen-Probealarm auf dem Bergkirchweihgelände statt. Um eine Überprüfung unter realen Bedingungen zu ermöglichen, wird am Eröffnungstag, Donnerstag, 6. Juni, um 20:00 Uhr, ?Alarm? ausgelöst und eine Testdurchsage gemacht.

Bergkirchweih II: Änderungen beim Jourdienst am ?Berg?-Dienstag

Entgegen der Meldung vom Montag bietet das Jobcenter am Dienstag, 11. Juni, keinen Jourdienst an. Die Dienststelle bleibt wie andere Ämter geschlossen. Und die Willkommenstheke in der Abteilung Ausländerangelegenheiten im Bürgeramt (Rathaus, 2. OG) ist nur zwischen 9:00 und 12:00 Uhr besetzt. Wegen Personalengpässen können die Ausgabe der elektronischen Aufenthaltstitel sowie Anfragen ohne Termin erst wieder am Donnerstag, 13. Juni, zu den Öffnungszeiten bearbeitet werden. Vereinbarte Termine bleiben jedoch bestehen.

Bergkirchweih III: Taschen und große Behältnisse zu Hause lassen

Die Stadt Erlangen rät dringend dazu, Taschen, Rucksäcke, Brotzeitkörbe und ähnliches beim Besuch des Bergkirchweih-Festgeländes zu Hause zu lassen. Bei den Zugangskontrollen werden alle größeren Behältnisse gesichtet, mit mit längeren Wartezeiten muss gerechnet werden.

Politkrimi zum Abschluss der ?U.S.TV Series? an der vhs

Mit einer Folge der US-Fernsehserie ?The Americans?, die während der Schlussphase des Kalten Krieges in den 1980er Jahren spielt, geht am Donnerstag, 6. Juni, um 19:00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen für dieses Semester die beliebte englischsprachige Veranstaltungsreihe ?U.S. TV Series? zu Ende. Wie immer runden eine Experteneinführung und eine Diskussion den anregenden Fernsehabend im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) ab. Der Eintritt ist frei.

vhs-Einrichtungen in den Pfingstferien geschlossen

Das vhs-Servicebüro und sämtliche Einrichtungen der Volkshochschule, einschließlich des Bistros im Egloffstein?schen Palais, bleiben während der Pfingstferien (8. bis 23. Juni) geschlossen. Der Unterrichtsbetrieb ruht, auch die Beratungsangebote stehen in dem Zeitraum nicht zur Verfügung.

Schlossgartenkonzert Nr. 3: Franconian Jazzband spielt auf

Mit Dixieland, Swing und New Orleans Jazz lassen die sieben Musiker der Franconian Jazzband am Sonntag, 9. Juni, die Lebensfreude der Menschen im New York, Chicago, Memphis und New Orleans der 1920er Jahre wieder aufleben. Das dritte Schlossgartenkonzert beginnt wie gewohnt um 11:00 Uhr vor der Orangerie. Bei Regen findet das Konzert im Redoutensaal (Theaterplatz 1) statt (begrenzte Sitzplätze). Bei unklarer Wetterlage informiert eine Hotline des städtischen Kulturamts unter der Rufnummer 09131 86-1417 (am Veranstaltungstag ab 9:00 Uhr erreichbar). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/schlossgartenkonzerte

Blumenschmuckwettbewerb: Noch bis 28. Juni anmelden

Für den traditionellen Blumenschmuckwettbewerb, den der Heimat- und Geschichtsverein und die Stadt heuer zum 44. Mal durchführen, können sich Bürgerinnen und Bürger noch bis Freitag, 28. Juni, anmelden. Ziel der Aktion ist es wie in jedem Jahr, das Stadtbild zu verschönern und die Begeisterung im Umgang mit den Pflanzen zu fördern. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Blumenschmuck von der Straße bzw. von öffentlichen Wegen aus zu sehen ist. Anmeldungen nimmt die Abteilung Stadtgrün (Telefon 09131 86-2057, Post: Stadt Erlangen, Eigenbetrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Stintzingstraße 46, 91052 Erlangen; E-Mail matthias.maass@stadt.erlangen.de) entgegen. Info: www.erlangen.de/blumenschmuckwettbewerb.

Junkerstraße: Sperrung am Dienstag und Donnerstag

Wegen der Aufstellung eines Autokrans kommt es in der Junkerstraße ? zwischen Hausnummer 8 und der Zeißstraße ? am Dienstag, 11. Juni, und am Donnerstag, 13. Juni, zu Vollsperrungen. Jeweils von 7:00 bis 17:00 Uhr kann die Straße im genannten Bereich nicht befahren werden. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit.

Sperrung in der Alfred-Wegener-Straße

Die Alfred-Wegener-Straße ist im Bereich der Montessori-Mittelschule und der GGFA von Dienstag, 11. Juni, bis Freitag, 28. Juni, gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Der Grund sind Kabelverlegungsarbeiten.

05.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen