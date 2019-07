Erlangen: RathausReport vom 5. Juli 2019

Rekordbeteiligung beim STADTRADELN

Zum elften Mal beteiligt sich heuer Erlangen an der bundesweiten Kampagne STADTRADELN. Bereits jetzt bricht die Beteiligung in der Hugenottenstadt alle Rekorde. Bislang haben sich 112 Teams mit über 1.000 Radlerinnen und Radlern auf der Internetplattform www.stadtradeln.de/erlangen angemeldet. ?Durch die hohe Beteiligung an der Aktion, zeigen die Radlerinnen und Radler, wie wichtig eine umweltfreundliche Nahmobilität ist?, freut sich Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Zugleich ermuntert sie alle Interessierten, sich noch an der Kampagne zu beteiligen und damit ein klares Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die Kampagne läuft noch bis 21. Juli. Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen in diesem Zeitraum weitgehend aufs Rad umsteigen. Die geradelten Kilometer ? gemessen oder geschätzt ? werden dann online eingetragen, alle seit dem 1. Juli geradelten Kilometer können auch nachgetragen werden. Seit diesem Jahr gibt es zudem auch die Aktion Schulradeln, bei der die radelaktivste Schule Erlangens gesucht wird. Beteiligen können sich alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse sowie Lehrkräfte, Beschäftigte der Schule und Eltern. Mitradeln lohnt sich, denn unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. An die aktivsten Radelnden und Teams werden zudem Urkunden überreicht. Bei Fragen rund um die Anmeldung, steht das STADTRADELN-Team im Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt unter der Rufnummer 09131-86 1216 zur Verfügung.

Blaualgen: Dechsendorfer Weiher gesperrt

Die Blaualgensituation im Dechsendorfer Weiher hat sich seit Donnerstag schlagartig verschlechtert. Durch die gerade auf der Südseite anzutreffende Ansammlung von Cyanobakterien hat die Stadt Erlangen in Absprache mit dem Staatlichen Gesundheitsamt am Freitagmittag, 5. Juli, ein vorübergehendes Badeverbot ausgesprochen. Informationstafeln sind vor Ort angebracht. Die Situation wird täglich beobachtet und kontrolliert. Sollten sich Änderungen ergeben, wird umgehend eine entsprechende Information erfolgen.

Wald-Kita ?Mooswichtel? feiert Geburtstag

Die Wald-Kindertagesstätte ?Mooswichtel? in der Brucker Lache feiert am Samstag, 6. Juli, ihren fünften Geburtstag mit einem Sommerfest. Glückwünsche überbringt OB Florian Janik.

Turnierrunde des 2. Kaufland Soccer Cup in Erlangen

Der Bayerische Fußballverband führt zum zweiten Mal den Kaufland Soccer Cup durch. Eine Turnierrunde findet am Sonntag, 7. Juli, in Erlangen statt. Der ATSV Erlangen richtet sie aus. Zur Begrüßung kommt auch Oberbürgermeister Florian Janik am Sonntagvormittag.

100 Jahre BSC: Fußballspiel gegen DJK

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier des BSC Erlangen an diesem Wochenende findet am Sonntag, 7. Juli, um 14:30 Uhr ein Spiel der 1. Mannschaft gegen die DJK Erlangen statt. Unter den Zuschauern: Oberbürgermeister Florian Janik.

Kunstmuseum lädt zu Rein-Ausstellung und Fest

Anlässlich des 80. Geburtstags des Bildhauers Bernhard Rein findet im Kunstmuseum Erlangen eine Ausstellung seines umfangreichen Schaffens statt. Sie wird am Sonntag, 7. Juli, um 11:00 Uhr von Bernd Nürmberger, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Kunstmuseum Erlangen e. V., eröffnet. Gleichzeitig laden die Verantwortlichen bis 16:00 Uhr zu einem Museumsfest zum 30. Geburtstag der Einrichtung ein.

Im Juni 1989 gründete sich der Förderverein Kunstmuseum Erlangen, der später als Kunstmuseum Erlangen e. V. lange Jahre die Kunstregion Franken prägte und das Museum zu einem Zentrum zeitgenössischer regionaler Kunst gemacht hat. Als Freundeskreis Kunstmuseum Erlangen e. V. ist er auch heute noch lebendiger und wichtiger Bestandteil des Museumsalltags.

Kinder- und Familienkonzert ?Hobbädihö? am Sonntag

Ein musikalisches Abenteuer nicht nur voller Spannung, sondern auch voller toller lustiger fränkischer Lieder zum Mitsingen und -springen, erwartet kleine und große Besucher am Sonntag vor der Orangerie beim Schlossgartenkonzert. Boxgalopp, die Band um Antistadl- und Kellerkommando-Gründer David Saam spielt einen bunten Mix aus traditionellen und neugeschriebenen Ohrwürmern, die allesamt den Boxgalopp-typischen fröhlich-fetzigen Schliff bekommen haben: Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Der Eintritt ist wie immer frei.

Dieses Konzert findet bei Regen im Redoutensaal (Theaterplatz 1) statt. Die Info-Hotline ist am Sonntag ab 9:00 Uhr erreichbar (Rufnummer 09131 86-1417). Veranstalter der Reihe Schlossgartenkonzerte ist das Kulturamt der Stadt, Hauptförderer die Sparda-Bank Nürnberg eG.

?Mayors for Peace?-Flagge weht wieder

Die ?Mayors for Peace?-Flagge wird am Montag, 8. Juli, am Rathaus von Oberbürgermeister Florian Janik, den Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß sowie Vertreterinnen und Vertretern des Erlanger Bündnisses für den Frieden gehisst. Damit beteiligt sich die Hugenottenstadt an der deutschlandweiten Beflaggung der Rathäuser, mit der für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen demonstriert wird.

Mit dem ?Flaggentag? soll an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 erinnert werden, wonach die Androhung des Einsatzes und der Gebrauch von Atomwaffen gegen die Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen.

In diesem Jahr appellieren die ?Bürgermeister für den Frieden?, sich bis zuletzt für den Erhalt des INF-Vertrages (Intermediate Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) einzusetzen. Im Februar haben die USA den INF-Vertrag gekündigt, Russland seine Vertragspflichten suspendiert. Die Folgen der Aussetzung dieses für die Sicherheit in Europa so bedeutsamen Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrages sind noch nicht absehbar. Allerdings läuft die Kündigungsfrist erst Anfang August 2019 aus, erst dann wäre der Vertrag endgültig aufgehoben.

Mittlerweile nehmen über 270 Städte an der deutschlandweiten Aktion teil. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima (Japan) gegründet. Erlangen trat bereits 1984 als dritte deutsche Stadt bei.

Fraunhofer Institut IISB eröffnet Erweiterungsbau

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) eröffnet am Montag, 8. Juli, den neuen Erweiterungsbau, begleitet von Laborführungen sowie dem Fachsymposium ?Energiesysteme neu denken?. Prominente Festgäste sind neben Oberbürgermeister Florian Janik auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Joachim Hornegger.

Die neuen Räume werden schwerpunktmäßig zur Entwicklung von Elektroniksystemen für Energieversorgung und Elektromobilität sowie für die Erforschung und Erprobung komplexer Energieinfrastrukturen genutzt, zwei Kernthemen des Fraunhofer IISB.

OB lässt Impfpass kontrollieren

Vier Apotheken in Erlangen bieten kommende Woche eine Impfberatung sowie eine Impfpass-Kontrolle für ihre Kunden an. Oberbürgermeister Florian Janik unterstützt die Aktion und lässt am Montag, 8. Juli, in der Schloss Apotheke (Hauptstraße 32) seinen Impfpass kontrollieren.

Stadt-Umland-Bahn: Lego-Modelle aus Kinder- und Jugendprojekt

Gemeinsam mit dem Verbandsvorsitzenden des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn, Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker, eröffnet OB Florian Janik am Montag, 8. Juli, um 16:00 Uhr, die Ausstellung ?beteiligt & DABEI?. Sie zeigt die Ergebnisse des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts zur Stadt-Umland-Bahn (StUB), das der Stadtjugendring vor kurzem veranstaltet hat. Unter dem Motto ?Lego-Architekt*innen für die StUB gesucht? konnten in den Pfingstferien Kinder und Jugendliche ihre eigene StUB für den Streckenabschnitt in der Nürnberger Straße in Erlangen bauen. Auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens informiert sich über die Arbeit der jungen Planerinnen und Planer. Die Ideen fließen in die weiteren Planungen des Zweckverbands ein.

IHK vergibt Gründerpreis 2019

Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken vergibt am Montag, 8. Juli, in ihrer Akademie (Walter-Braun-Straße 15) die Gründerpreise 2019. Einer Einladung dazu folgen für die Stadt Erlangen Bürgermeisterin Elisabeth Preuß sowie Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

Sozialausschuss befasst sich mit Wohnungsmarkt-Lage

In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 9. Juli, ab 16:15 Uhr (Rathaus, 1. OG, Ratssaal) befasst sich der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Stadtrats unter anderem mit der aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt. Weitere Themen sind die Auswirkungen der neuen Mietobergrenzen seit Dezember 2018, der Beitritt der Stadt zum Hospiz Verein Erlangen e. V. u.a.m.

Naturschutzbeirat trifft sich

Der Naturschutzbeirat der Stadt trifft sich am Dienstag, 9. Juli, um 16:00 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Sie findet im Verwaltungsgebäude in der Schuhstraße 40 (Erdgeschoss, Konferenzraum) statt. Themen sind die Vorstellung der Förderrichtlinie ?Grün in der Stadt? zur Gewährung eines Zuschusses für Begrünungsmaßnahmen und die Verabschiedung ausscheidender Mitglieder.

Stadtteilbeirat Ost tagt am Dienstag

Der Stadtteilbeirat Ost tagt am Dienstag, 9. Juli, ab 19:00 Uhr in der Städtischen Wirtschaftsschule im Röthelheimpark (Artilleriestraße 25). Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung des Mütter- und Familientreffs e. V., die Planung einer Müllsammelaktion, die Anfrage zu einer Litfaßsäule auf dem George-Marshall-Platz und anderes mehr. Berichte aus der Verwaltung befassen sich u.a. mit der Einplanung von Fahrradständern an Bushaltestellen sowie einer Realschule im Stadtosten.

Auf der Suche nach der Zeitungswelt von morgen

Die deutsche Medienlandschaft hat sich im neuen Jahrtausend massiv verändert. Vor allem das Internet gibt völlig neue Rahmenbedingungen für die Pressearbeit vor ? technisch, wirtschaftlich, organisatorisch. Einer der beiden Chefredakteure der ?Nürnberger Nachrichten?, Michael Husarek, erläutert am Mittwoch, 10. Juli, um 19:00 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) was dies für eine große regionale Qualitätszeitung konkret bedeutet und wie sich speziell der Verlag Nürnberger Presse für die Zukunft fit macht. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Verlagshaus ist frei.

Nächste Sprachberatung der vhs im August

Wie die Volkshochschule Erlangen mitteilt, findet im allmählich zu Ende gehenden Sommersemester keine Sprachberatung mehr statt. Der nächste Sonderberatungstermin ist Mittwoch, 21. August. Von 10:00 bis 12:00 und von 16:00 bis 18:00 Uhr stehen in der Friedrichstraße 19 dann Experten bereit, um Fragen zu beantworten und Tipps zu geben. Wer ab Herbst hier eine der aktuell angebotenen 26 Sprachen lernen möchte, kann sich ab diesem Tag, an dem auch das neue Programm veröffentlicht wird, zudem gleich für einen Kurs anmelden.

Änderung bei Sperrung in der Alterlanger Straße

In der Alterlanger Straße kommt es noch an zwei Tagen zu Sperrungen. Die Termine haben sich leicht geändert. Auf Höhe der Hausnummer 12 ist am Dienstag und Mittwoch, 9./10. Juli, kein Durchkommen. Das teilt die Stadt mit. Der Grund sind Arbeiten mit einem Autokran.

Überführung B4/Weinstraße: Verzögerungen bei Instandsetzung

Bei den momentan stattfindenden Instandsetzungsarbeiten an der Brücke/Überführung Weinstraße über die Bundesstraße B4 bei Tennenlohe kommt es zu Verzögerungen. Das teilte das Staatliche Bauamt Nürnberg mit. Die Baufirma konnte die Anpassungsarbeiten für die einzuhebenden neuen Brückenträger nicht wie geplant durchführen. Aus diesem Grund ist eine erneute Sperrung der Einfahrtsrampe von Montag, 8. Juli, bis Mittwoch, 17. Juli, notwendig. Schwerwiegender sind jedoch die Verzögerungen bei der Herstellung der beiden Brückenträger: Die neuen Fertigteilträger können erst sechs Wochen später als geplant hergestellt werden. Der neue Einbautermin ist nunmehr Samstag, 19. August. Für das Einheben der neuen Träger und die dafür nötige Aufstellung des Autokrans wird die Einfahrtsrampe erneut für einen Tag gesperrt. Dieser Zeitraum ist allerdings zu kurz, um den Verkehr auf der B 4 wieder auf die beiden Richtungsfahrbahnen zurück verlegen zu können. Um diesen Zeitraum nicht ungenutzt verstreichen zulassen, werden soweit möglich die Schutzplanken im Mittelstreifen der B 4 erneuert ? ohne eine spätere wieder nötige Teilsperrung zu vermeiden. Die bestehende Verkehrseinschränkung auf der Brücke im Zuge der Wein-/Kurt-Schumacher-Straße im Einspurverkehr mit Ampelregelung wird bis zum Ende der Bauarbeiten, voraussichtlich bis 14. September, erforderlich sein.

05.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen