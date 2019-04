Erlangen: RathausReport vom 5. April 2019

Kaiserscheibenbeschuss bei der Hauptschützengesellschaft

Die Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft Erlangen 1456 veranstaltet am Sonntag, 7. April, im Waldschießhaus einen Kaiserscheibenbeschuss. Einer Einladung folgt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Ruderverein lädt zum Anrudern

Der Ruderverein Erlangen e. V. startet am Sonntag, 7. April, an seinem Bootshaus (Habichtstraße 12) gemeinsam mit der Erlanger Wanderrudergesellschaft Franken in die Saison. Einer Einladung dazu folgen auch Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Festbierprobe in der Kitzmann-Bräuschänke

Die Kulmbacher Brauerei AG lädt am Montag, 8. April, zur Verkostung des Kitzmann Bergkirchweihbiers 2019 ein. Oberbürgermeister Florian Janik sticht das erste Fass an.

?foto-spektrum? zeigt Bilder

Die Gruppe ?foto-spektrum? zeigt ab Montag, 8. April, im Rathausfoyer seine mittlerweile zweite Fotoausstellung. Kulturamtsleiterin Anne Reimann eröffnet die Bilderschau um 17:00 Uhr. Bei gelegentlichen gemeinsamen Aktionen entstehen unterschiedliche Sichtweisen der etwa zehn Fotografen auf das gleiche Motiv.

Fachmesse ?vocatium? in der Lades-Halle

Das Institut für Talententwicklung Süd GmbH (Erlangen) veranstaltet am Dienstag und Mittwoch, 9./10. April, die Fachmesse für Ausbildung und Studium ?vocatium?. Im Vorfeld informieren die Verantwortlichen im Beisein von Erlangens Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth bei einer Pressekonferenz die Medien.

UVPA: Wohnungsbericht, Autobahndeckel und StUB Themen

Die nächste öffentliche Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) findet am Dienstag, 9. April, um 16:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt. Themen sind der Wohnungsbericht 2018 der Stadtverwaltung, die Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur möglichen Einhausung der Autobahn A73 durch Baureferent Josef Weber, die Trassenvarianten der Stadt-Umland-Bahn (Regnitzquerung), das Nahversorgungszentrum am S-Bahnhaltepunkt Eltersdorf und anderes mehr.

Wirtschaftsreferent bei Freisprechungsfeier der Kfz-Innung

Die Kfz-Innung Mittelfranken veranstaltet am Dienstag, 9. April, in der Fürther Stadthalle ihre Freisprechungsfeier. Einer Einladung dazu folgt Erlangens Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

BST-Sozialausschuss tagt in Amberg

Der Sozialausschuss des Bayerischen Städtetags (BST) kommt am Dienstag, 9. April, im Rathaus der Stadt Amberg zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Stadt Erlangen wird von Bürgermeisterin Elisabeth Preuß vertreten. Themen sind u.a. neuere Entwicklungen im Bereich Zuwanderung und Integration und die Vorstellung des Bayerischen Zentrums für Medien in der Frühpädagogik.

Probealarm: Sirenen und Smartphones ?heulen?

Nicht nur die Sirenen ?heulen? am Donnerstag, 11. April, um 11:00 Uhr zur Probe: Wer sich bereits die WarnApp ?NINA? für das Smartphone heruntergeladen hat, erhält ebenfalls einen Alarm. Landesweit beteiligen sich wieder zahlreiche Städte und Gemeinden an dem Probealarm. Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadtverwaltung informiert, erfolgt parallel zur Auslösung aller Warnsirenen (einminütiger Heulton) im Stadtgebiet auch ein Testalarm über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App ?NINA?. Im Ernstfall signalisiert das Sirenensignal: Radiogeräte anschalten und auf Warnhinweise achten! Gefahrensituation!

Die Stadt empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, ?NINA? zu installieren. Über die Applikation für Mobilgeräte werden weiterführende Informationen und Verhaltenshinweise verbreitet. Sie wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eingeführt. Nutzer können sie kostenlos herunterladen und die gewünschten Orte eingeben. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes gehören genauso zu den Nachrichten wie eine Gefahrstoffausbreitung, ein Großbrand oder Hochwasserinformationen.

Ausführliche Informationen gibt es auch im Internet unter www.bbk.bund.de/nina.

Mehr Geld für Klimaschutz: Stadt fördert Energiesparmaßnahmen

Etwa ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland ? so natürlich auch in Erlangen ? geht auf das Konto für Raumwärme und Warmwasser. Durch gezielte Maßnahmen lässt sich der Wärmebedarf aber um mehr als 70 % reduzieren. Die Stadt Erlangen hat hierfür ein massiv aufgestocktes Förderprogramm für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden aufgelegt: Für 2019 stehen 130.000 Euro für Zuschüsse zur Verfügung. Gefördert werden die Dämmung der Außenwand und des Daches sowie die Installation einer solarthermischen Anlage. Nicht nur die Haushaltsmittel wurden deutlich erhöht, sondern auch die einzelnen Zuschüsse: Der Höchstfördersatz ist von bislang 2.600 Euro auf bis zu 6.600 Euro angestiegen. Die Zuschüsse sind zusätzlich zu denen des Bundes und des Landes, so dass Maßnahmen am Gebäude sich in relativ kurzen Zeiten amortisieren. Neu ist auch, dass nicht nur Eigentümer von Wohngebäuden bis zu sechs Wohnparteien profitieren, sondern auch gemeinnützige Vereine mit eigenen Immobilien.

In den Bau-Boomzeiten der 1960er und 1970er Jahren waren Wärmedämmung und Energieeinsparung Fremdworte, Energiekosten bei einem Preis von 12 Pfennig für einen Liter Heizöl unbekannt. Während in nicht gedämmten Altbauten zur Beheizung der Energiebedarf bei 20 und mehr Liter pro Quadratmeter Wohnfläche liegt, genügen für die Beheizung eines modernisierten Gebäudes weniger als fünf Liter. Wärmedämmende Maßnahmen führen aber nicht nur zu einer Heizkosten-Senkung, sie steigern auch die Behaglichkeit im Gebäude: Im Winter wird der Wärmestrom von Hautoberfläche zu den Umgebungsflächen deutlich verringert. Auch im Sommer bieten besonders wärmegedämmte Dachflächen einen Schutz vor Überhitzung und machen Dachgeschosse ?angenehmer?. Entgegen weitläufiger Meinungen schimmelt es in wärmegedämmten Gebäuden nicht, informiert das Umweltamt. Vielmehr liegen die Bauteiltemperaturen bei üblicher Beheizung weit über dem Taupunkt. Auch handele es sich nach Abriss des Gebäudes bei der Wärmedämmung nicht um Sondermüll. Und brandgefährlich seien Dämmungen auch nicht, zumal im Geschosswohnungsbau ausschließlich nicht brennbare Materialien eingesetzt werden dürfen. Richtig verbaut halten Wärmedämmungen mehr als 50 Jahre, denn so alt sind die Erfahrungen damit.

Für Fragen zur technischen Bauausführung, den Einsparpotentialen und den Förderprogrammen steht der Energieberater im Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt zur Verfügung (Telefon 09131 86-2323, E-Mail konrad.woelfel@stadt.erlangen.de).

Flughafen Nürnberg: Lärmaktionsplanung mit Bürgerbeteiligung

Die Regierung von Mittelfranken erarbeitet derzeit einen Lärmaktionsplan für alle kartierten Orte in der Nähe des Verkehrsflughafens Nürnberg. Mit der Lärmaktionsplanung wird eine Richtlinie der Europäischen Union über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm umgesetzt. Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich von Lärm durch den Verkehrsflughafen Nürnberg betroffen fühlen, haben die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. In einem zweistufigen Verfahren wird die Öffentlichkeit an der Erstellung des Lärmaktionsplans beteiligt: Bis zum 30. April 2019 findet die frühzeitige Beteiligung statt. Hierfür ist auf der Internetseite der Regierung von Mittelfranken (www.regierung.mittelfranken.bayern.de) ein Online-Fragebogen mit zielgerichteten Fragen zur Bestandsaufnahme eingestellt. Die Antworten werden anschließend ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse und der Entwurf des Lärmaktionsplans können in einer zweiten Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen und bewertet werden. Diese Rückmeldungen fließen in die Lärmaktionsplanung mit ein.

05.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen