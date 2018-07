Erlangen: RathausReport vom 4. Juli 2018

Junge Erlanger blicken für Spielplatzbüro auf ihren Stadtteil

Das Spielplatzbüro der Stadt präsentiert am Donnerstag, 5. Juli, in den Räumen der Hermann-Hedenus-Schule (Haus Nord, Steigerwaldallee 19) die Ergebnisse eines Beteiligungsprojekts mit der App ?#stadtsache?. Die Mitarbeiter wollen die Perspektive junger Menschen auf ihre Stadt sichtbar machen. Gemeinsam mit dem Stadtjugendamt sowie dem Stadtjugendring wird deshalb heuer und im nächsten Jahr Büchenbach erkundet. Eingebettet in die bereits bekannte ?Lupen-Aktion? des Stadtjugendrings soll der Stadtteil aus Sicht der jungen Leute kennengelernt werden: Was finden sie gut? Was fehlt? Was würden sie ändern? Neu dabei ist die Smartphone-App ?#stadtsache?, mit der Erfahrungen und Entdeckungen gesammelt werden können, egal ob Bilder, Standorte, Tonaufnahmen oder Kommentare, egal ob Lärmbelästigungen, Graffiti oder ?Un-Orte?. Alle Ergebnisse werden auf einem Stadtplan verortet. Die Klasse 6 a der Hedenus-Schule ist derzeit in Büchenbach-Nord zur Erkundung unterwegs und stellt am Donnerstagnachmittag ihre Sicht auf den Stadtteil vor.

Landratsamt wird offiziell eröffnet

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt nimmt sein neues Amtsgebäude in der Nägelsbachstraße 1 am Freitag, 6. Juli, offiziell in Betrieb. Zu der Einweihungsfeier kommt Oberbürgermeister Florian Janik einer Einladung von Landrat Alexander Tritthart nach.

?Mayors for Peace?-Flagge weht wieder

Die ?Mayors for Peace?-Flagge wird am Freitag, 6. Juli, am Rathaus von Oberbürgermeister Florian Janik, Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und Vertretern des Erlanger Bündnisses für den Frieden sowie des Friedenswegs der Religionen gehisst. Damit beteiligt sich die Hugenottenstadt an der deutschlandweiten Beflaggung der Rathäuser, mit der für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen demonstriert wird. Mit dem ?Flaggentag? soll an das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 erinnert werden, wonach die Androhung des Einsatzes und der Gebrauch von Atomwaffen gegen die Prinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen. In diesem Jahr appellieren die ?Bürgermeister für den Frieden? überdies an die Atommächte und weitere Staaten der Weltgemeinschaft, den im Juli 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.

Mittlerweile nehmen über 270 Städte an der deutschlandweiten Aktion teil. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima (Japan) gegründet. Erlangen trat bereits 1984 als dritte deutsche Stadt bei.

Förderkreis Ingenieursstudium feiert 20. Geburtstag

Der Förderkreis Ingenieursstudium e. V. feiert am Freitag, 6. Juli, während des Finaltags des Schüler-Team-Wettbewerbs Vision-Ing21 sein 20-jähriges Bestehen. Für die Stadt Erlangen überbringt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß am Nachmittag in den Räumen der Technischen Fakultät (Cauerstraße 11) die Glückwünsche.

25. Ausfahrt von Solar- und Elektromobilen

Der Solarmobil Verein Erlangen e. V. veranstaltet am Samstag, 7. Juli, zum 25. Mal eine Ausfahrt mit Solar- und Elektromobilen in Richtung Fränkische Schweiz. Zum Start am Vormittag kommt auch Oberbürgermeister Florian Janik.

Ronald McDonald-Haus lädt zu Sommerfest ?Ein Tag am Meer?

Das Ronald McDonald-Haus und die -Oase veranstalten am Samstag, 7. Juli, ihr traditionelles Sommerfest (Turnstraße 9). Einer Einladung dazu folgt auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß, sie eröffnet die Veranstaltung, die unter dem Motto ?Ein Tag am Meer? steht, offiziell. Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene stehen wieder auf dem Programm. Ein Auftritt der Blaskapelle Aidhausen gehört ebenso wie das Purzeltraumtheater mit dem Stück ?Regenbogeninsel? dazu.

Wird im Universitätsklinikum Erlangen ein schwerkrankes Kind weit weg von Zuhause behandelt, steht das Ronald McDonald Haus bereit. Seit 1995 finden hier in 17 Apartments Familien der kleinen Patienten in wohnlicher Atmosphäre ein Zuhause auf Zeit.

HIPPY-Abschlussfest der Angerinitiative e. V.

Der Verein Angerinitiative veranstaltet am Samstag, 7. Juli, das ?HIPPY-Abschlussfest? im Kindergarten ?Haus der kleinen Strolche? in der Michael-Vogel-Straße. Bei dem Vorschulprogramm für Vier- bis Sechsjährige werden 27 von derzeit 52 Kindern verabschiedet, die heuer in die Schule kommen. Einer Einladung zu der Veranstaltung folgt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Das Projekt ?HIPPY? (Home Interaction for Parents of Preschool Youngsters) läuft bereits seit 1999 unter der Leitung des Vereins Angerinitiative.

Bürgermedaille für Walter Fellermeier

Walter Fellermeier aus Frauenaurach wird am Montag, 9. Juli, mit der Bürgermedaille der Stadt Erlangen für seine Verdienste vor allem rund um den Sport in der Hugenottenstadt ausgezeichnet. Die Verleihung einer der höchsten Auszeichnungen der Kommune, die Oberbürgermeister Florian Janik vornimmt, findet im Rahmen einer Festsitzung des Stadtrats ab 17:00 Uhr im Rathaus statt.

Nach der Lehre als Schriftsetzer kam der gebürtige Niederbayer Mitte der 1960er Jahre nach Erlangen. Bekannt war er auch durch seine spätere Selbstständigkeit als Inhaber der Druckerei Aurach-Druck. Nicht nur im Sportbereich, wo er unter anderem viele Jahre Vorsitzender des TSV Frauenaurach war und von 2000 bis 2017 Vorsitzender des Bayerischen Landessportverbands-Kreises Erlangen-Höchstadt (BLSV), sondern auch in der Kommunalpolitik war er stark engagiert. Von 1972 bis 2008 gehörte Fellermeier dem Ortsbeirat Frauenaurach an, davon 30 Jahre als Vorsitzender.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen